Edoardo Tavassi scommette su Oriana per la finale/ “Alla fine spegne le luci”

Chi vincerà il Grande Fratello Vip 7? Oriana Marzoli è la prima finalista e in molti, fuori e dentro la casa, scommettono su di lei per la vittoria finale. Edoardo Tavassi, parlando con alcuni inquilini, si è sbilanciato sul possibile vincitore di questa edizione del reality show: “Oriana è una di quelle che alla fine spegne le luci. Se devo scommettere, scommetto su di lei…”.

Secondo Tavassi la venezuelana potrebbe essere tra gli ultimi finalisti, che spengono simbolicamente le luci della casa prima di entrare in studio per scoprire il vincitore. “Ma magari, speriamo”, ha aggiunto la Marzoli. Anche Antonella Fiordelisi si è trovata d’accordo con Tavassi: “Pure per me”. Davide Donadei, invece, è di parere contrario: “Questo non lo può dire però, sai perché? Perché manca ancora tanto tempo”.

Ma non sempre le sensazioni di Davide Donadei si sono rivelate attendibili. Riardiamo che lunedì sera, di ritorno dallo studio, Davide ha dichiarato di aver sentito il sostegno del pubblico: “Da quello che ho sentito in studio, come fate a dire chi è il più forte e chi il più debole? Io pensavo di essere uno dei più forti in studio, ho avuto questa percezione. Ho avuto percezioni super positive, cori che fanno il tuo nome. Oriana prima, ci mancherebbe. Dicevo tra i primi quattro. Non dico di essere tra i primi quattro ma se è 22, 21, 20 Micol e 19 Tavassi…”. Mentre Davide è stato il meno votato al televoto. A guadagnare il primo posto in finale è stata Oriana Marzoli con il 29,3% dei voti, seguita da Edoardo Tavassi con il 26,5%. Sul podio anche Antonella Fiordelisi, votata dal 24,2% del pubblico. Quarta posizione per Nikita Pelizon che ha raccolto il 17,7%. Quinta posizione per Micol Incorvaia che ha guadagnato l’1,2%, seguita dall’1,1% di Andrea Maestrelli e dall’1% di Davide Donadei.

