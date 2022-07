Edoardo Tavassi “Selfie con chirurgo plastico che allunga il pen*”/ “Penseranno che ho fatto operazione ma..”

Edoardo Tavassi su Instagram: il divertente retroscena con un chirurgo plastico

Simpatia e sana ironia sono i tratti distintivi di Edoardo Tavassi, fratello di Guendalina ed ex concorrente dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi. L’ex naufrago, reduce dall’esperienza in Honduras, ha ripreso in mano la vita di tutti i giorni e, tra impegni vari, trova anche il tempo di deliziare i suoi numerosi followers con ironici video e racconti. L’ultimo, in ordine cronologico, arriva direttamente dalle sue Instagram stories in cui ha rivelato un divertente retroscena.

Videomaker di professione, Edoardo Tavassi crea contenuti video in ambito medico e l’ultimo video ha a che fare proprio con l’incontro con un chirurgo plastico. Un retroscena raccontato con il sorriso e con la sua solita spiritosa verve: “Stamattina vado a lavoro in clinica e vedo un chirurgo plastico che mi fa: ‘Ti ho visto all’Isola, ci facciamo una foto?’. Io gli faccio: ‘Sì, ma di che si occupa?’. Lui: ‘Io faccio allungamento del pene’. Io incuriosito dico: “Ah beh, mi faccia vedere un po’ di pre e di post. Poi mi accorgo che probabilmente ci stava la foto mia in mezzo a mille peni“.

Edoardo Tavassi dopo L’Isola dei Famosi: quale futuro in tv?

Al divertente retroscena rivelato da Edoardo Tavassi ha fatto seguito un’altra Instagram story in cui si è posto un dubbio: “Tra l’altro sto pensando: ma se sto chirurgo fa vedere i pre e i post dal cellulare agli altri, e vedono la foto mia con lui, la gente penserà: ‘Ma Edoardo Tavassi si è allungato il pene?‘“. E, in conclusione, ha pubblicato pochissimi secondi di colonna sonora con l’ironica scritta “The End“.

L’ex naufrago non ha mai nascosto il suo spirito ironico e pungente, che presto potrebbe anche fruttargli un’importante opportunità televisiva. Stando ai rumors, infatti, dopo l’esperienza a L’Isola dei Famosi potrebbe essere uno dei papabili concorrenti della prossima stagione di Lol – Chi ride è fuori. Un’avventura in cui potrebbe decisamente mettere alla prova le sue doti da intrattenitore, tra gag e siparietti pronti a far ridere i telespettatori.

