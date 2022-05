Edoardo Tavassi, sfogo dopo l’addio di Guendalina all’Isola/ “Triste, mi sento vuoto”

Edoardo Tavassi triste senza Guendalina all’Isola dei Famosi 2022: lo sfogo

L’addio di Guendalina Tavassi all’Isola dei Famosi 2022 è stata una vera batosta per il fratello Edoardo. Dopo le lacrime versate al vederla lasciare l’Isola sulla barca, il naufrago si è lasciato andare alla malinconia anche una volta finita la diretta del 23 maggio. Edoardo non è riuscito a godersi i festeggiamenti per il compleanno di Carmen Di Pietro e, una volta in confessionale, ha affidato alla telecamera tutto il suo malumore.

Guendalina Tavassi "Manchi fratellino"/ La dolce dedica a Edoardo uscita dall'Isola

“Io posso capire che da fuori possa sembrare un’esagerazione l’essere triste così, – ha esordito – ma quando metti piedi sulla spiaggia e non c’è quella risata di mia sorella, quell’urlo, quel casino che fa solo lei ti senti mezzo vuoto.” Lo sfogo di Edoardo è poi proseguito in playa, durante una chiacchierata con l’amico Nicolas Vaporidis che ha d’altronde condiviso la tristezza per l’addio di Guendalina.

Federico Perna, dedica d'amore social a Guendalina Tavassi/ "Ci siamo trovati…"

Edoardo Tavassi e Nicolas Vaporidis, lo sfogo dopo l’uscita di Guendalina

Edoardo Tavassi ha ammesso che il suo sogno era finire l’Isola dei Famosi col gruppo di partenza: “Era figo, insieme siamo partiti, insieme la finiamo, il gruppo unito insieme che torna insieme a casa alla fine, quello volevo io”. Nicolas Vaporidis, in confessionale, ha infine raccontato di essere dispiaciuto dell’uscita di scena di due concorrenti così importanti come Guendalina e Alessandro Iannoni: “Parte di questa esperienza fortissima per noi oggi è cambiata, finita, perché l’abbiamo iniziata con loro. Abbiamo formato un gruppo che ha convissuto per 24 ore ogni giorno, tutti i giorni un’esperienza estremamente forte, e vederli andar via così, con le parole che ci siamo scambiati, è stata per noi un’esperienza toccante”.

LEGGI ANCHE:

Umberto D’Aponte, chi è?/ L'incontro sul treno, i figli, la separazione e l'arresto

© RIPRODUZIONE RISERVATA