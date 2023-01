Edoardo Tavassi si avvicina a Nicole Murgia?/ Web furioso: “Ingiusto verso Micol”

Edoardo Tavassi è interessato a Nicole Murgia? Ecco cosa sta succedendo

Nelle ultime ore sembra che Edoardo Tavassi si sia avvicinato molto a Nicole Murgia, in assenza di Micol Incorvaia. In alcuni video che circolano sul web, sembra che i due concorrenti stessero flirtando. In una clip si sente l’attrice italiana dire: “Vieni qui”, rivolto all’ex naufrago mentre gli sta accarezzando la gamba. A questo punto Edoardo Tavassi dice: “No, se no è troppo palese” come a non volersi far scoprire da Micol.

Questo avvicinamento ha fatto infuriare il web che trova scorretto l’atteggiamento dell’ex naufrago nei confronti della sorella di Clizia. In realtà, in una seconda clip si nota come i due stessero solo scherzando tanto che Edoardo ha dato delle dritte sentimentali a Nicole Murgia, per conquistare Daniele Dal Moro. Insomma, a primo impatto può sembrare ci sia un flirt in corso ma le cose non stanno davvero così.

Murgia: Dai vieni più qua (mentre gli accarezza la gamba)

Tavassi: Ci vede dai, ci vede

Murgia: Dai dai

Tavassi: No poi è troppo palese Io sono una fan degli #incorvassi ma un comportamento del genere non lo tollero, non è giusto nei confronti di Micol #gfvip #fuorimurgia pic.twitter.com/trnjITFrhr — RoxyRose (@RoxyRos53659648) January 6, 2023

Nicole Murgia affronta Daniele: “Questo cuore non lo dai”

Nicole Murgia ha da subito sviluppato un forte interesse per Daniele Dal Moro, a sua volta interessato a Oriana Marzoli. Tra il bel veronese e l’influencer spagnola sembra esserci molta attrazione, ma tra loro si è inserita anche l’attrice che si avvicina sempre di più all’ex tronista.

Durante una confidenza, Nicole Murgia ha affrontato Daniele: “Sto cuore non lo dai. Per paura di stare male di nuovo?”. A questo punto il bel veronese dichiara: “È mio e me lo tengo. Non lo concederò mai. No dai, qualche pezzetto sì. Non ne ho più tanto, lo devo tenere. Io non mi fido di nessuno perché non ci si può fidare di nessuno. Mi fido solo dei bambini e degli animali”. L’attrice svela anche cosa pensa di Oriana Marzoli all’ex tronista: “Io gliel’ho detto anche a lei. Io le ho detto: ‘Oriana, lo so che a te piace giocare‘. Non è che questo non è chiaro”.

