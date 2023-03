Edoardo Tavassi si avvicina ad Antonella?/ “Fuori di qua non avremmo mai litigato”

Sonia Bruganelli contro Edoardo Tavassi

Durante la trentottesima del Grande Fratello Vip 7 Sonia Bruganelli ha duramente criticato Edoardo Tavassi: “Seguo il Grande Fratello dalla prima edizione e credo che raramente, forse mai, mi è capitato di vedere un concorrente più subdolo, manipolatore, opportunista e stratega di Tavassi”, ha detto la moglie di Paolo Bonolis. E ha aggiunto: “È un personaggio arrivato con l’atteggiamento da guascone romano e invece si è dimostrato il burattinaio di poveri concorrenti con scarsa personalità.

A quasi quarant’anni stai facendo la figura di una persona senza anima, senza nessun tipo di trasporto verso persone che non la pensano come te”. Tavassi ha risposto accusando l’opinionista di non seguire le dinamiche del programma: “Non lo vedo questo reality… Sonia non lo vedi!”. Sonia è arrabbiata molto, ribadendo che il suo lavoro è vedere il programma.

Edoardo Tavassi si confronta con Antonella Fiordelisi

Micol Incorvaia è rimasta molto delusa dalle parole di Sonia Bruganelli e nel post puntata ha commentato quando detto dall’opinionista: “Il problema dove sorge? Dal momento in cui sta parlando una persona per cui io nutrivo una stima, mi piaceva. Ero quasi risentita che non avesse mai parlato di me e l’unica cosa che mi dice è che non valgo un cazz* ma me ne farò una ragione anche se ci rimango male”, ha detto parlando con Tavassi e Donnamaria. Dopo la puntata, Tavassi ha parlato anche con Antonella Fiordelisi: “Io e te fuori di qua non avremmo mai litigato, se ci pensi non c’è un motivo… fuori da qua noi non avremmo mai discusso”. Le sue affermazioni sono state critica dal popolo del web: “Non ne imbrocca mezza il Tavassi, ora gli è passata l’ansia quando sta vicino ad Antonella e può addirittura parlarle. Poi dice incoerenti agli altri” e “Ovvio. Lui vuol vincere. Litigano solo perché lui vuole farla fuori”.

