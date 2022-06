Edoardo Tavassi si dichiara a Mercedesz, “Sei più bella”/ La reazione di Mercedesz…

Edoardo Tavassi fa una dichiarazione a Mercedesz Henger: “Sei più bella”

Edoardo Tavassi è tornato su Playa Ultimo Sfuerzo e il suo primo pensiero è andato a Mercedesz Henger. Il naufrago aveva dovuto trascorrere alcuni giorni in infermeria per accertamenti medici legati ad un problema al dente. Edoardo è sbarcato sull’Isola ricevendo affetto da parte degli altri naufraghi contenti che il giovane sia rientrato in gioco. Appena sbarcato, Edoardo ha esclamato: “Sono tornato brutti secchi naufraghi maledetti”. Edoardo Tavassi sembra aver superato i problemi di salute senza aver perso lo smalto che lo ha sempre contraddistinto. Riunitosi ai compagni di avventura, Edoardo ha fatto notare a Carmen Di Pietro: “Mercedesz è più bella”. Carmen Di Pietro gli ha allora consigliato di rivolgerle direttamente il complimento senza nascondersi. Edoardo le fa notare di averlo già fatto: “Gliel’ho già detto”.

Estefania poi interviene e dice a Edoardo di quanto Mercedesz abbia avvertito la sua assenza: “Mercedesz ha detto che le manchi un sacco”. Edoardo Tavassi è stato informato degli ultimi sviluppi dell’Isola dei Famosi e in particolare sull’avvicinamento di Carmen Di Pietro a Luca Daffrè. Edoardo ha pensato subito ad Alessandro Iannoni, il figlio di Carmen: “Ad Alessandro prenderà un infarto”. Tra tutti i naufraghi c’è uno che però ha ancora un conto in sospeso con Tavassi. Nick Luciani si augura che Edoardo possa cambiare atteggiamento: “Nicolas ha riconosciuto di avere esagerato ed è venuto a chiedermi scusa. Anche Carmen. Ora lui (Edoardo, ndr) se viene a chiedermi scusa…altrimenti no, perché io so le cose come sono andate. Può confondere i nuovi entrati ma non è così. Sono condizionati da lui. Mi ha detto falso, ma non riesco a capire dove sarei falso”, ha spiegato.

Un reality come L’isola dei famosi ci ha ormai abituato a dinamiche non sempre in linea con le aspettative, soprattutto in riferimento alla possibile resa di alcuni concorrenti all’interno del programma. Per quanto le tendenze contro le previsioni possano volgere spesso in negativo, nel caso di Edoardo Tavassi il riscontro è invece assolutamente positivo. Il fratello di Guendalina è infatti entrato a far parte del cast senza avere alle spalle una certa notorietà che in alcuni casi può essere un trampolino di lancio in relazione al favore del pubblico. Nonostante ciò il ragazzo è riuscito a mettersi in evidenza ostentando un carattere forte, irriverente e soprattutto sagace. Ha saputo regalare risate ma anche impegno e dedizione, dimostrandosi un membro fondamentale anche per i suoi compagni di viaggio. Nel corso dell’ultima puntata è risultato meno partecipativo rispetto ad altre circostanze, soprattutto quando si è ritrovato più volte a dover dirimere discussioni anche molto accese. Nell’ultima messa in onda si è dato spazio alla relazione in crescita con Mercedes Henger; Edoardo ha ribadito di aver quasi del tutto cancellato i pregiudizi che lo accompagnavano nel giudizio della ragazza. Ha inoltre aggiunto di essere contento dell’evolversi della relazione senza però voler correre troppo.

La sorella Guendalina presente in studio ha invece prima dato il suo benestare alla coppia ma poi ha palesato qualche leggero dubbio in relazione alle intenzioni della ragazza. Per quanto riguarda le nomination Tavassi ha scelto di fare il nome di Nick; il fratello di Guendalina ha giustificato la scelta facendo riferimento a quanto successo durante la settimana con il cantante alle prese con Carmen Di Pietro. Nello specifico ha affermato di aver notato un cambiamento repentino in negativo, trovando quasi irriconoscibile l’atteggiamento dell’artista. Ad oggi il giudizio nei confronti di Edoardo Tavassi è piuttosto positivo, anche sui social sono tantissimi i fan al suo seguito colpiti principalmente dalle sue grandi capacità in termini di simpatia ma soprattutto del suo modo di dare una mano al gruppo. Nella prossima puntata l’obbiettivo sarà quello di convincere naufraghi e pubblico da casa di avere le carte in regola per accedere alla finale ormai prossima.











