Edoardo Tavassi si rasa a zero/ Guendalina ride, la nipote Chloe piange e…

L’isola dei famosi 2022, Guendalina assiste alla prova-ricompensa e il sacrificio di Edoardo

La nuova puntata de L’Isola dei famosi 2022 – in onda il 27 maggio 2022 su Canale 5 – ha messo Edoardo Tavassi e Carmen Di Pietro dinanzi ad una scelta importante. Ai due naufraghi la conduttrice Ilary Blasi ha avanzato una proposta choc: il taglio a zero dei capelli di Edoardo da effettuarsi con le mani di Carmen, per una ricompensa succulenta a base di prelibatezze culinarie preparate da uno chef honduregno. La scelta finale ha così visto Edoardo sacrificare la sua amata chioma per delle porzioni di cibo previste per l’intero gruppo di naufraghi, piuttosto provato dalla fame che regna sovrana in Honduras. E ad assistere al taglio drastico e alle annesse lamentele di Edoardo Tavassi, è tra i molteplici telespettatori, in particolare, la sorella del naufrago, Guendalina Tavassi, che inaspettatamente ha reagito alla prova honduregna in un modo piuttosto curioso.

Nonostante abbia palesato di avere un rapporti idilliaco con il fratello – nel gioco condiviso a L’isola dei famosi 2022 – riattivatasi tra le Instagram stories durante la diretta tv honduregna, l’ex gieffina ha esultato dinanzi alle immagini della prova – ricompensa costata al fratello la chioma di capelli tanto amata. Il motivo della reazione divertita di Guendalina Tavassi, alle spalle di Edoardo? A quanto pare, è un conto in sospeso tra i due fratelli, dal momento che Edoardo avrebbe rovinato i capelli di Guendalina con un taglio a dir poco discutibile.

Guendalina parla del conto in sospeso con Edoardo

“Lui mi aveva detto mai ‘nella vita mi faró toccare i capelli’ . Quando io mi sono arrabbiata per il taglio di capelli, lui mi ha detto ‘non sei sportiva’”, ha dichiarato Guendalina Tavassi tra le nuove Instagram stories, reagendo a caldo rispetto al drastico taglio di capelli subito dal fratello Edoardo Tavassi, con cui lei ha formato un concorrente unico a L’isola dei famosi 2022. Poi, però, da casa Guendalina lascia intendere che la figlia Chloe non abbia gradito le immagini del taglio drastico apportato ai capelli di zio Edoardo: “Chole perché piangi?”.

Nella puntata precedente, insieme a Blind, Alessandro Iannoni e Licia Nunez, Guendalina Tavassi ha scelto di lasciare anzitempo il gioco honduregno e ora esulta alle spalle del fratello, a suon di “Dai, Carmen, dammi soddisfazione! “. Chi, invece, è rimasta particolarmente turbata dal nuovo look di Edoardo è Chloe, la figlia di Guendalina. La bambina, come raccontato dalla Tavassi tra le storie di Instagram, ha pianto mentre Carmen tagliava i capelli dello zio. Due reazioni opposte quelle di mamma e figlia di fronte alla nuova immagine di Edoardo che è stata promossa dal pubblico.

