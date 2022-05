Edoardo Tavassi smaschera Maria Laura De Vitis/ “Sembra che reciti un copione…”

Edoardo Tavassi smaschera Maria Laura De Vitis: “Non gliene frega nulla…”

Edoardo Tavassi ha smascherato Maria Laura De Vitis. Il fratello di Guendalina ha espresso delle perplessità in merito all’avvicinamento di Maria Laura ad Alessandro Iannoni. Secondo Edoardo, Maria Laura si starebbe approfittando di Alessandro per una questione di visibilità. Edoardo Tavassi si è confrontato con Nicolas Vaporidis rivelandogli di non credere all’interesse manifestato da Maria Laura nei confronti di Alessandro: “Quanto non gliene frega un ca**o di Alessandro da 1 a 10? Sei stupido te? Non per Alessandro, che merita anche di meglio, ma sa troppo di strategia. Marialaura ha fatto un discorso a Carmen, che sembrava che avesse le cose scritte sulla mano”.

Nicolas Vaporidis è intervenuto e ha spezzato una lancia in favore del figlio di Carmen Di Pietro: “Alessandro non è sciocco, lo sa. Gli ho detto di non farsi infinocchiare. E lui mi ha detto: ‘Non ti preoccupare perché lo so’. Non è per niente scemo. Non potrebbe essere una semplice distrazione sull’Isola, dove sta sempre a contatto con la madre? Carmen è tranquilla proprio perché ha capito, se fosse una cosa vera si preoccuperebbe di più”. Nicolas Vaporidis ha fatto notare a Edoardo Tavassi che questo sarebbe il motivo per cui Carmen Di Pietro sarebbe così serena: “Carmen è tranquilla proprio perché ha capito, se fosse una cosa vera si preoccuperebbe di più…”, ha sentenziato.

La quindicesima puntata dell’Isola dei Famosi si è aperta con un duro scontro avvenuto tra Edoardo Tavassi e Nicolas, chiamati a un chiarimento per le discussioni avvenute nei giorni precedenti. Il loro rapporto, partito alla grande, si è pian piano rovinato a causa dei comportamenti di Edoardo, accusato di vivere l’avventura nell’isola come un momento per potersi mettere in mostra. Anche se a fine puntata si assiste al colpo di scena, durante la scelta del salvataggio delle tre conquistadoras Nicolas sostiene Edoardo e scatta l’abbraccio dell’amicizia tra i due. La convivenza tra i naufraghi non è mai semplice, per questo motivo le dinamiche che si creano sono spesso conflittuali ma possono anche nascere dei veri e propri rapporti d’amicizia.

Infatti Edoardo negli ultimi giorni ha fatto una nuova conoscenza e sta cercando in tutti i modi di dare seguito a questo incontro. Edoardo e Mercedesz formeranno la nuova coppia all’Isola dei Famosi? I due sono sempre più vicini, ma il loro compagni li criticano, come Carmen di Pietro.Mentre sul web si continuare a parlare del presunto fidanzato della Henger, i due stanno stringendo una relazione più intima. Edoardo si è dimostrato apertamente interessato alla figlia di Eva, che sembra disposta a passare molto tempo in sua compagnia, come ha potuto notare anche Guenda. Tutti i naufraghi hanno infatti notato che Edoardo ha abbandonato le sue solite abitudine, lasciandosi trasportare da lunghi bagni nelle acque cristalline con Mercedesz. Carmen e altri naufraghi hanno criticato il ragazzo per essersi allontanato dal gruppo, ma come finirà questa conoscenza?













