Edoardo Tavassi smaschera Roger ed Estefania/ “Così guadagniamo clip in puntata”

Ieri sera è andata in onda la puntata estesa de L’Isola dei Famosi su Mediaset Extra: una scelta di programmazione dettata dalla contemporaneità con Supervivientes, lo stesso programma in versione spagnola. In puntata, Estefania Bernal e Roger Balduino hanno discusso con vari concorrenti, tra cui Licia Nunez ma non solo. Uno scontro è andato in scena anche con Edoardo Tavassi, che ha di fatto smascherato i due colleghi di Isola.

Il naufrago ha prima perso le parti di Licia nel litigio con la coppia e si è poi appartato per parlare con la sorella e con la stessa Licia, spiegando cosa hanno fatto Estefania e Roger. Tavassi ha rivelato: “Ci stava Estefania che parlava con Roger e non sapeva che io li sentivo. A un certo punto lei gli fa ‘dai, menomale, almeno ci facciamo vedere in puntata. Tanto noi abbiamo questa (lo scontro con Licia, ndr) e quella dei cocchi’”. I due concorrenti, insieme a Blind, hanno trovato dei cocchi appartenenti alla tribù dei Cucaracha e li hanno presi con loro. Solamente dopo l’intervento di Licia e Alessandro li hanno restituiti. Tutto, dunque, sarebbe stato fatto per avere più spazio in puntata.

Estefania e Roger smascherati da Edoardo

Dopo la confessione di Edoardo su quanto ascoltato da Estefania e Roger, Guendalina ha commentato sconvolta: “L’ho detto io. Ma che schifo”. “Ma che bassezza, di una bassezza unica” ha invece dichiarato Licia. Edoardo ha poi rincarato la dose, dicendo che lui già da tempo parlava in questo modo dei due: “Quando vi dico le cose, credetemi. A sentire sta frase… che figura di m***a”, ha concluso. La coppia, dunque, si comporterebbe in questo modo per avere più spazio possibile nel corso della puntata e guadagnare clip.

La questione, al momento, è rimasta tra i due. Non sanno nulla, infatti, Estefania e Roger. Come reagiranno i due alle parole di Edoardo Tavassi? Replicheranno o si assumeranno le proprie responsabilità? Quanto raccontato dal fratello di Guendalina sembra smascherare in modo importante i due, che dunque avranno molto da spiegare. Come riusciranno a giustificarsi? Non è infatti la prima volta che i due vengono additati come falsi dal resto del gruppo.

