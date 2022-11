Edoardo Tavassi “Soleil è la vincitrice del GF Vip 6”/ “Vince chi fa parlare di sé”

Edoardo Tavassi: “Lo scorso anno Soleil e Alex Belli hanno vinto il Grande Fratello Vip”

Edoardo Tavassi non ha mai nascosto di avere un debole per Soleil Sorge. Qualche settimana fa, durante i festeggiamenti per i suoi 37 anni, Edoardo Tavassi ha detto: “È il mio sogno erotico. Quando l’ho conosciuta stavo a morì. Guarda che a livello fisico è proprio il mio tipo ideale. Caratterialmente non so perché non la conosco bene. Quando l’ho vista sono rimasto a bocca aperta e non ero l’unico. Non saprei nemmeno descriverti che effetto mi fa. Sole a me fa impietrì. Quando ho fatto L’Isola Party ci stava lei e io ero imbambolato. Avevo davanti una che mi piace un botto”. Nelle ultime ore il gieffino è tornato a parlare di Soleil: per lui non è stata solo protagonista indiscussa della precedente edizione del GF Vip ma anche la vincitrice. “Il Grande Fratello Vip non lo vince mai chi lo vince, ma lo vince chi fa parlare di sé. Lo scorso anno Soleil e Alex Belli lo hanno vinto”, ha detto Tavassi parlando con Antonella Fiordelisi.

Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi notte d'amore al GF Vip?/ Il web già sogna

Soleil Sorge: il successo dopo il Grande Fratello Vip 6

Dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip 6, Soleil Sorge è tornata come guest-star all’Isola dei famosi 2022, è stata giudice de La pupa e il secchione Show e ora è tornata nel reality show di Alfonso Signorini, conducendo il GF Vip Party insieme a Pierpaolo Pretelli. Invece Jessica Selassié, vincitrice effettiva del Grande Fratello Vip 6, sembra essere un po’ uscita dalla luce dei riflettori, così come le sue sorella Lulù e Clarissa. Per quanto riguarda altri protagonisti della scorsa edizione, ricordiamo che Carmen Russo è ospite fissa della prima serata del GF Vip mentre Sophie Codegoni a breve debutterà come Bonas ad Avanti un altro. Dalla quinta edizione del GF Vip, invece, sono molti i “non” vincitori che hanno avuto nuovi impegni televisivi dopo il reality: Giulia Salemi, Stefania Orlando, Pierpaolo Pretelli e Rosalinda Cannavò.

LEGGI ANCHE:

Sarah Altobello vs Edoardo Tavassi, "Non ha capito nulla"/ Ancora tensioni...Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia innamorati al GF Vip?/ "Ti voglio nella mia vita"

© RIPRODUZIONE RISERVATA