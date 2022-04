Edoardo Tavassi: “Sono innamorato di Jovana”/ “Immagino già il futuro insieme…”

Nel corso dell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi 2022, Laura Maddaloni ha fatto il suo ritorno in palapa in coppia con Jovana Djordjevic. Si tratta della prima volta in palapa per la moglie di Djordjevic, che ha dunque fatto la conoscenza dei naufraghi mai arrivati su Playa Sgamada. Tra questi c’è chi è rimasto abbagliato dalla sua bellezza e lo ammette nel corso di un confessionale in solitaria: Edoardo Tavassi.

Il fratello di Guendalina ha fatto un resoconto degli ultimi arrivi in palapa, ammettendo di essere rimasto folgorato da Jovana. “Si è unita una Licia (Nunez, ndr) che comunque è una bella ragazzetta anche se devo dire che io mi sono già innamorato di una persona che però è dall’altra parte.” ha ammesso Edoardo.

Edoardo Tavassi pazzo di Jovana: la confessione all’Isola dei Famosi 2022

Edoardo Tavassi, con un tono sicuramente ironico ma non del tutto, ha iniziato ad immaginare addirittura un futuro con Jovana: “Quando ho visto Jovana mi sono immaginato io e lei al rallentatore sulla spiaggia, due cavalli bianchi che stavamo lì. Senti come suona bene: Jovana Tavassi! È perfetto! Lì in palapa mi ha anche guardato, mi ha detto ‘Piacere!’, insomma è fatta!” ha ammesso il naufrago. C’è però un piccolo dettaglio che Edoardo ha fatto finta di dimenticare: Jovana è sposatissima e molto innamorata e ha anche dei figli. Insomma, un amore che rimarrà soltanto platonico.

