Edoardo Tavassi svela “Nikita e George primi in classifica gradimento”/ “Gli immuni…”

Edoardo Tavassi svela la classifica di gradimento dei concorrenti del Grande Fratello Vip 2022

Nel cuore della notte, Edoardo Tavassi si è ritrovato nel cortiletto della casa del Grande Fratello vip 2022 con Edoardo Donnamaria con cui ha legato sin dalle prime ore di convivenza. Il Tavassi si è lasciato andare ad una serie di confidenze svelando anche la classifica di gradimento dei concorrenti. Il fratello di Guendalina ha così svelato a Donnamaria di aver controllato il gradimento dei concorrenti per il pubblico prima che entrasse. Il Tavassi ha così svelato che i più apprezzati sono Nikita Pelizon, George Ciupilan e Luca Salatino.

Edoardo Tavassi squalificato per regolamento infranto?/ Si toglie il microfono e…

“Nikita fuori è fortissima. George? Anche lui forte. E Luca pure. Guarda che è un classico zì. Questo quando stavo per entrare io. Come è possibile? Il fatto che uno si espone tanto spacca a metà il pubblico o comunque spiazza. Quelli invece che stanno zitti sono quelli che sopravvivono tanto come l’anno scorso. Guarda che è uguale zì fidati. Ci stavano pure le percentuali però adesso non me le ricordo. L’ho vista poco prima di entrare la classifica, ci stavate tutti proprio. Sì la lista completa fatta di voi prima che entrassimo noi nuovi” – le parole di Tavassi che ha poi svelato anche la posizione dello stesso Donnamaria e di Antonella Fiordelisi – “Se eri a metà classifica tu? Tipo Europa League zì. Tu sei salito però, Antonella è scesa”.

Edoardo Tavassi, lite con Oriana: "Non mi prendi per il cu*o"/ Guendalina sbotta...

Edoardo Tavassi svela il gradimento dei “concorrenti immuni”

Le rivelazioni di Edoardo Tavassi non si sono limitate ai concorrenti più graditi dal pubblico. Il fratello di Guendalina Tavassi ha anche svelato che i concorrenti che, spesso, risultano immuni nella casa, non sono molto apprezzati dai telespettatori. “Se gli immuni sono i meno graditi dal pubblico? E certo, ma elencami chi sono. Charlie, Wilma? Loro sono ultimi. George non gli serve a niente, non crea nulla, ma non esce. Come fanno a farlo uscire? Però se lui va in nomination con lei che è al primo posto allora sì”, le parole del Tavassi come riporta Biccy.

Edoardo Tavassi convive con una ragazza?/ "Lui non ne parla mai ma..."

Edoardo Tavassi, secondo il web, potrebbe incorrere in un provvedimento disciplinare avendo spifferato ciò che non avrebbe dovuto. Dopo tale rivelazione, infatti, è stato chiamato in confessionale: avrà ricevuto un rimprovero dagli autori?











© RIPRODUZIONE RISERVATA