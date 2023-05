Edoardo Tavassi, una gag scatena la polemica: “Defollowatemi”/ Ecco cos’è successo

Edoardo Tavassi e la gag che scatena la polemica

Edoardo Tavassi, in compagnia di Daniele Dal Moro, Micol Incorvaia e Oriana Marzoli, dopo aver trascorso la giornata a Gardaland, si sono concessi anche una cena semplice e tranquilla. Nel posto scelto per mangiare, Tavassi, con la complicità delle altre persone presenti, ha dato via ad una gag mangiando dal piatto delle altre persone che stavano cenando. Pochi secondi che Tavassi ha mostrato ai propri followers sui social non immaginando che, da lì a poco, sarebbe scoppiata la polemica. Su Twitter, diversi utenti, hanno bocciato la gag di Tavassi non gradendo il gesto di mettere le mani nei piatti altrui.

“Ma io spero fosse una gag concordata altrimenti che sbocco usare le posate di un povero sconosciuto,,,,”, scrive una ragazza su Twitter a cui si uniscono altri utenti.

La replica di Edoardo Tavassi

Di fronte alla polemica nata dal suo gesto, Edoardo Tavassi, come fa sapere Biccy, ha deciso d’intervenire per chiarire la situazione. “Allora ragazzi oggi ho fatto una storia Instagram dove imito Daniele. Prendo e vado a mangiare dai piatti di altre persone intorno a me. Però è ovvio che mi ero messo d’accordo con tutte quelle persone. Perché non è che vado a mangiare le cose degli altri. Però a quanto pare c’è gente che ha creduto che io andassi a mangiare dal piatto degli altri”, ha spiegato il Fratello Di Guendalina Tavassi sui social.

Poi ha concluso con una richiesta esplicita: “Ecco, quelle persone mi devono defolloware adesso, , subito, immediatamente. Ve lo chiedo davvero, smettete di seguirmi. Perché non ve voglio sul profilo mio, non ce potete sta”.

Per quelli che credono che Tavassi abbia davvero rubato cibo dai tavoli o che gli Oriele/Incorvassi siano in crisi perché non postano stories insieme QUI NON CI DOVETE STARE, MOLLATECEEEEE#oriele #incorvassi pic.twitter.com/Wtvhg3f0Na — CostruireNonDistruggere (@HolaBebeeeeee) May 5, 2023

