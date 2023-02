Edoardo Tavassi vince a bigliardo contro Onestini/ Il gieffino esulta, video è virale

Edoardo Tavassi esulta dopo aver vinto contro Onestini: il video è virale sui social

Edoardo Tavassi è uno dei protagonisti indiscussi della casa del Grande Fratello Vip 2022. Il pubblico lo adora non solo per la sua simpatia, ma anche per essere sincero e trasparente nei confronti degli altri concorrenti. Il ‘vippone’ è stato protagonista di un siparietto molto divertente che è piaciuto al web.

Edoardo Tavassi ha vinto la partita a bigliardo contro Luca Onestini e ha iniziato ad esultare per tutta la casa. Salti, manifestazioni di entusiasmo e grida che hanno divertito gli altri concorrenti. Sul web il video in cui l’ex naufrago esulta è diventato virale ed è stato apprezzato per la sua ironia che alleggerisce l’atmosfera nella Casa.

Edoardo Tavassi e le rivelazioni su Daniele Dal Moro: Signorini si infuria

Edoardo Tavassi, insieme a Micol, Murgia e Donnamaria, è stato protagonista di un caso piuttosto delicato al Grande Fratello Vip 2022. I concorrenti si sono tolti il microfono nel Van, per fare alcune rivelazioni hot su Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli. “Se Oriana gli dicesse che…” si sente nel video, prima che gli autori abbiano interrotto l’audio.

In puntata, Tavassi ha cercato di giustificarsi: “Era roba sessuale, ma lo prendo in giro anche davanti a lui. Era come se gli chiedesse di… non me lo ricordo bene”. Ad intervenire anche Donnamaria che ha dichiarato: “Abbiamo pensato che fosse bisessuale”. L’ex naufrago, a questo punto, ha aggiunto: “Con lui ci scherzo sempre su sta cosa. Con lui lo dico sempre, anzi lui mi dice: ‘Vieni nel Van con me’”. Nonostante le giustificazioni del concorrente, però, Alfonso Signorini si è infuriato: “Sì ma quello che hai detto non era scherzoso, era molto specifico. Non diremo cos’hai detto, tu lo sai. Non dire che era una presa in giro, perché era un’osservazione puntuale, che potremmo anche divulgare tranquillamente ma abbiamo scelto di non farlo, per mantenere un minimo di decoro”.

