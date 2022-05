Edoardo Tavassi vs Guendalina, “Mi svegli con le urla”/ “Spero che dormi…”

Edoardo Tavassi si scontra con Guendalina all’Isola dei Famosi 2022: “Io ti sveglio col caffè e tu…”

Edoardo Tavassi e Guendalina si sono scontrati ancora una volta. I due fratelli continuano a battibeccare all’Isola dei Famosi. Il motivo di questo ulteriore diverbio è però molto futile. Tutto sarebbe nato da un semplice caffè. Nelle ultime ore sull’isola è esploso un battibecco tra i fratelli Tavassi, a causa del caffè Guendalina ed Edoardo si sono ritrovati ad affrontare una discussione coinvolgendo anche Carmen e Nicolas. Edoardo ha affermato: “E’ una questione semplicemente differenza di comportamento, io ti sveglio col caffè tu mi svegli con le urla…”. “Prima zitta zitta non parlà” ha replicato Guendalina, il naufrago ha aggiunto: “Eh si perchè c’hai torto”. “Mamma mia come te rode… ma chi te sveglia a te la mattina? Ma spero che dormi fino alla sera dopo, se te svegli e stai così, sei pazzo che ti vengo a sveglià col caffè”, ha dichiarato Guendalina.

Edoardo Tavassi a Nicolas Vaporidis "Ti rode il cu*o…"/ Lite all'Isola dei Famosi

Durante la discussione anche Carmen ha aggiunto il suo punto di vista affermando: “Viene male poi il caffè allora abbiamo deciso beviamo questo e poi facciamo il caffè”. “Non diciamo facciamo la tisana perché il caffè viene male, non raccontiamo le cazz***” ha replicato Nicolas. “Noi ogni mattina facciamo così” ha sottolineato Carmen. “Perché la seconda moca dobbiamo sprecarla e buttarla” ha specificato Guendalina. “La prima è il problema non la seconda” ha replicato Edoardo.

Edoardo Tavassi, colpo di fulmine per Mercedesz Henger?/ "C'è un feeling..."

Edoardo Tavassi, la sua simpatia irresistibile conquista i social

Edoardo Tavassi, classe 1985, è un personaggio entrato nell’Isola dei Famosi 2022 per difendere sua sorella Guendalina dai diversi attacchi che le erano stati mossi. Un personaggio a tratti inopportuno, con battute costanti, diviene comunque molto positivo alla luce di un gruppo che spesso predilige dinamiche scontate e scontri troppo accesi e banali. Dopo aver visualizzato un RVM insieme ad Alessandro (ndr. il figlio di Carmen Di Pietro) circa l’ingresso delle nuove concorrenti “Conquistadoras”, rivela sfortunatamente questa sorpresa e viene condannato ad esser legato al giovane ragazzo lungo tutto l’arco della settimana. Un’esperienza di sicuro non semplice che è stata, tuttavia, brillantemente superata per la bonarietà con la quale il Tavassi si è approcciato alla prova. I problemi, tuttavia, non sono finiti qui: all’ingresso delle Conquistadoras una nuova prova ha atteso i due naufraghi legati da questo filo di Arianna ben spesso ed Alvin annuncia profetico la difficoltà dell’operazione che spetterà loro: il serpente honduregno. La prova è essenziale per recuperare i sacchi contenenti i beni di prima necessità delle tre nuove concorrenti. La prova – a tempo – fallisce sotto gli occhi attoniti delle Conquistadoras che quasi abbozzano uno strano “si sono impegnati però, lo apprezziamo!”, specialmente Mercedez Henger che, forte dell’esperienza già passata del reality, sa quanto sia importante questo genere di relazioni coi concorrenti.

Isola dei Famosi 2022, pagelle 14a puntata/ Beatriz già fuori dai giochi: ecco perché

Nonostante una prima fase di indifferenza del pubblico dell’Isola dei Famosi 2022, tuttavia, ciò che traspare dall’esperienza come naufrago di Edoardo Tavassi è sicuramente il carattere di un uomo bonario che non risparmia scoccate e frecce neanche nei confronti dei naufraghi più resistenti (come Lory Del Santo), che sa come schierarsi e che sa usare la parola in maniera diretta e concisa. Se sia o meno uno dei favoriti di questa edizione spetterà, ovviamente, al pubblico dirlo: ciò che è certo è che sicuramente vedremo Edoardo nel corso delle prossime puntate.











© RIPRODUZIONE RISERVATA