Edoardo Tavassi Vs Jeremias “Non sono un senza palle”/ È lite: “Sei un matto!”

Lite in diretta all’Isola dei Famosi tra Edoardo Tavassi e Jeremias Rodriguez

Scoppia la lite in diretta all’Isola dei Famosi 2022 tra Edoardo Tavassi e Jeremias Rodriguez. I due avevano fatto pace proprio negli ultimi giorni ma tornano a scontrarsi in palapa a causa dell’amicizia con Nicolas Vaporidis. Tutto scoppia quando Jeremias sembra accusare Edoardo di aver parlato alle spalle del suo amico, accusa che lui respinge con durezza. “Continui a dirmi ‘senza palle'” tuona Edoardo in diretta, ma Jeremias nega di averlo detto “Nessuno te lo ha detto, sei matto!” La Blasi fa notare che i due avevano appena fatto pace: “Noi avevamo fatto pace e poi sento lui che dice ‘Senza palle'”, ribadisce Tavassi.

“Sei un cantastorie comunque!” si intrufola Blind, appoggiando Jeremias. Quest’ultimo, rivolto ad Edoardo, nega ancore di essersi riferito a lui nell’insinuazione su Nicolas: “Non ce l’avevo con te! Io lo dicevo alla gente che prendeva in giro Nicolas e poi non ha parlato! Non ho accusato nessuno, ognuno sa cosa ha detto”. “Io ho sempre detto tutto in faccia, nel bene o nel male e lui lo sa. Non mi si può accusare di questo!” conclude però Edoardo, appoggiato da Nicolas che sembra confermare la sua versione dei fatti.

