Edoardo Tavassi Vs Mercedesz, lite furiosa all’Isola/ Lui “Non ti credo”, lei piange “Basta, chiudiamola qui”

Lite tra Edoardo Tavassi e Mercedesz Henger all’Isola dei Famosi

Questo amore proprio non s’ha da fare e, anzi, finisce prima ancora di iniziare. All’Isola dei Famosi è scoppiata una furiosa lite tra Mercedesz Henger ed Edoardo Tavassi dopo le lamentele della ragazza sul comportamento dell’amico, reo di essersi disinteressato a lei e al suo infortunio. “Una volta che ho appurato che stesse bene, ho detto ‘ok sta bene’. Poi vengo a sapere che lei c’è rimasta male perché io dovevo starle più appresso per il taglio sulla mano, dovevo stare lì… Non so neanche cosa dovevo fare!” ha dichiarato in confessionale Edoardo, per poi scagliarsi contro Mercedesz.

“Tu hai detto che ne volevi parlare senza telecamere poi sei venuta a fare la vittima davanti alle telecamere, perché tu ti stai ca*ando sotto della nomination, mi hai detto ‘Io non voglio uscire in semifinale ma in finale'”, ha attaccato il fratello di Guendalina Tavassi. “Ma non è vero, non me ne frega un caz*o! Veramente ci sono rimasta male”, si è difesa Mercedesz che, di fronte alle pesanti accuse di Edoardo, è crollata in lacrime.

“Io ho il dubbio, lei si comporta in maniera strana proprio la settimana in cui è in nomination.” ha poi ammesso Edoardo Tavassi su Mercedesz, dicendole “Se ti ho già detto che io fuori conosco una persona, perché tu fai così?” Anche la Henger ha dunque perso la pazienza e si è detta scusa di aspettare ciò che vuole lui: “Perché io devo aspettare sempre le tue tempistiche? Io non voglio più e te lo dico io! Sono arrivata a farmi una ragione e non me ne frega niente di cosa vuoi o non vuoi tu”.

Furioso, Edoardo ha dunque chiuso: “Tu sei entrata con l’idea che dovevi provarci con me, non ti credo! Prima o poi la maschera casca”. Così l’ha lasciata da sola e in lacrime, delusa dai forti dubbi dell’uomo che sembrava ora diventato suo amico.











