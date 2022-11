Edoardo Tavassi vs Oriana: “Mi ha dato del ces*o”/ Lei si difende: “Falso!”

Edoardo Tavassi contro Oriana: “Sei superficiale”

Ancora uno scontro tra Oriana ed Edoardo Tavassi dopo un’intera settimana fatta di urla e recriminazioni. Anche in puntata, i due si sono affrontati. Oriana ha spiegato in diretta al Grande Fratello Vip: “Lui pensava che avessi detto a Micol in faccia che Antonella la stava prendendo in giro. Invece io stavo parlando con Antonino. Non ho mai detto alcune cose che lui ha attribuito a me, come che io sono figa e lui è un cesso“. Daniele Dal Moro ha dato invece ragione a Edoardo: “Non è andato in onda ma non dire che non lo hai fatto, ero lì”.

Edoardo Tavassi ha detto la sua: “Lei è superficiale e ho una teoria mia. Io le persone le analizzo e ho fatto un test. Lei ha adocchiato quattro ragazzi: Luciano, Luca Onestini, Antonino e Daniele Dal Moro. Per me lei è superficiale. Quando è successa la cosa di Micol, lei ha parlato dietro alle persone. Lei ha fatto un gesto dicendo che lei può avere un ragazzo perché lei è bella mentre io no“.

Edoardo Tavassi vs Oriana: Sonia Bruganelli…

“Poi si chiede perché Antonino ha dei leggerissimi dubbi…”, ha commentato Sonia Bruganelli riguardo la lite tra Oriana ed Edoardo Tavassi. Proprio il fratello di Guendalina ha replicato: “Ho sempre apprezzato le sue opinioni. Quando io penso una cosa, te la dici sempre, anche prima che entrassi qua. Oriana si è data la zappa sui piedi“. Oriana però non ci sta e ha risposto così a Edoardo: “Allora non mi chiedere di truccarti, non scherzare e giocare con me. Sei un falso!”.

