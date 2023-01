Edoardo torna da Antonella e piange nel suo letto: “Ti penso sempre, non ce la faccio”/ Pace al GF Vip?

Pace tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria? Lui fa un passo indietro e torna da lei

Il tira e molla tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria continua a far discutere dentro e fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip. La storia tra i due sembrava archiviata definitivamente, anche in virtù delle parole dette nel corso della diretta del 2 gennaio, eppure durante la notte qualcosa è nuovamente cambiata.

Antonella, durante la puntata del GF Vip, è stata perentoria nel dire basta a Edoardo: “Per me quando una persona manca di rispetto finisce la storia. – ha infatti ammesso – Mi sono sentita sola tutta la settimana, da mercoledì fino a oggi. Mi ha dato fastidio che lui ha sempre fatto gruppo con chi ho discusso, si è fatto plagiare da loro”. Stessa cosa per Donnamaria che in giardino ha dichiarato: “La verità dei fatti è che tutti hanno visto quanto io sia stato male per Antonella, quanto Antonella sia stata scorretta tante volte nei miei confronti. Io non posso stare con una persona che non riesce a dire mezza volta ‘ho sbagliato’!”

Eppure durante la notte Edoardo Donnamaria ha fatto nuovamente un passo indietro, tornando tra le braccia di Antonella. Proprio quest’ultima, durante il loro confronto in diretta, ha rivelato che Edoardo di notte corre da lei sotto le lenzuola quando per tutto il giorno la ignora. È proprio quanto accaduto stanotte quando Donnamaria, tra le lacrime, si è infilato nel letto di Antonella, dicendole: “Non ce la faccio, ti penso sempre!” Come segnala il popolo di Twitter, le avrebbe anche detto di amarla, promettendole che mai più la farà soffrire. Un gesto che rimette nuovamente tutto in gioco ma che pone Edoardo nel mirino delle forti polemiche del web.

A “non stare male, perché stai così adesso?”

E “non ce la faccio, ti penso sempre”

edoardo ti odio 🫠#donnalisi pic.twitter.com/UQmjlhRui7 — meripi (@meripimancini) January 3, 2023













