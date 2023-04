Edoardo Vecchioni, chi è il figlio di Roberto e malattia/ “Quando è arrivata la sclerosi multipla io…”

Chi è Edoardo Vecchioni, figlio minore di Roberto Vecchioni e fratello di Arrigo

Edoardo Vecchioni è uno dei quattro figli di Roberto Vecchioni. Nato dal secondo matrimonio del celebre cantautore con Daria Colombo, sua attuale compagna, è il fratello minore di Carolina e Arrigo, quest’ultimo deceduto pochi giorni prima del momento in cui scriviamo questo articolo. La storia di Edoardo Vecchioni è complicata non solo dal dolore per la morte di un affetto così grande, ma anche per battaglia con una malattia che lo accompagnerà per tutta la vita: la sclerosi multipla.

Parliamo di una malattia degenerativa che colpisce il sistema nervoso centrale e che, come riporta Aism.it, “è caratterizzata da una reazione anomala delle difese immunitarie che attaccano alcuni componenti del sistema nervoso centrale scambiandoli per agenti estranei, per questo rientra tra le patologie autoimmuni.”

Edoardo Vecchioni e la malattia: “Quando arrivò la sclerosi multipla capii…”

A suo figlio Edoardo, Roberto Vecchioni ha dedicato la canzone “Le rose blu” nel 2007, che in un passo recita: «E ti darò ogni alba, ogni tramonto. Il suo viso in quel momento. Il silenzio della sera. E mio padre che tornava».

Diplomato alla Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti e specializzato in scrittura multimediale, Edoardo Vecchioni ha voluto parlare della sua malattia nel suo romanzo d’esordio “Sclero. Il gioco degli imperatori”, uscito circa due anni fa. “Quando arrivò la mia malattia capii che era iniziato il mio film. Che era arrivato il mio ostacolo da superare.” ha raccontato Edoardo attraverso ilbullone.org, rivelando che “La sclerosi multipla può essere una patologia molto spaventosa, ma crescendo, come lei conosceva sempre più me, io conoscevo sempre più lei.”

