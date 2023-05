Edoardo Vianello accusa Al Bano di avergli ‘rubato’ il concerto/ “Stesso titolo e…”

Edoardo Vianello e le accusa ad Al Bano: il post social

Il 20 maggio, Al Bano ha compiuto 80 anni e sono in molti i colleghi e i fan ad aver fatto gli auguri al cantante sui social. Tra questi spunta Edoardo Vianello, che ne approfitta per accusare l’artista di Cellino San Marco di averlo volutamente imitato.

“Tanti auguri al mio amico Albano che festeggia il suo compleanno con un concerto usando lo stesso titolo di quello che ho tenuto io in Campidoglio! Onorato!” afferma Vianello con un attacco neanche troppo velato. Il cantante si riferisce al concerto che l’artista ha organizzato in Campidoglio per festeggiare il raggiungimento degli 80 anni. In molti i fan che si sono schierati con Edoardo, ma al momento non sembra esserci stata nessuna replica da parte di Al Bano.

Tanti auguri al mio amico Albano, che festeggia il suo compleanno con un concerto, “usando” lo stesso titolo di quello che ho tenuto io in Campidoglio…! Onorato!! 😉 pic.twitter.com/mp9sdAq4yf — Edoardo Vianello 👑 (@EdoardoVianello) May 20, 2023

Al Bano e la passione con Loredana Lecciso: “C’è ancora e…”

Al Bano, in occasione dei suoi 80 anni, si è raccontato in una lunga intervista a Vanity Fair. L’artista di Cellino San Marco ha parlato della relazione con Loredana Lecciso, con la quale è legato sentimentalmente da 23 anni. Inevitabile cadere sul discorso della passione tra loro che ancora è forte, svela il cantante: “Il sesso è come il cibo, quando ne hai bisogno devi nutrirti“.

Al Bano ha poi parlato della scomparsa di Ylenia, prima figlia avuta con Romina Power: “Evitavo di parlarne e il motivo era semplice. La mamma, Romina, non ha mai voluto accettare come è andata esattamente quella notte di Capodanno del 1994. Voltaire diceva: “Non capisco la tua idea, ma farò di tutto perché tu possa difenderla”. Così è stato. Desideravo evitare supplementi di dolore e ulteriori litigi. Poi Romina ha preso i figli e si è trasferita a Roma e dopo in America. Ho attraversato quello che non avrei mai pensato di attraversare. Ma l’ho affrontato”.

