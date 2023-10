Edoardo Vianello: “Al Bano mi ha copiato la festa degli 80 anni”/ “Dieci giorni fa ne abbiamo discusso e…”

Edoardo Vianello e la replica ad Al Bano per la festa in Campidoglio: le sue parole

Edoardo Vianello, ospite a La volta buona di Caterina Balivo, ha raccontato la querelle con Al Bano riguardo alla festa in Campidoglio per i suoi 80 anni. Il cantante aveva accusato, sui social, l’artista di Cellino San Marco di avergli rubato l’idea: “Dieci giorni fa ci siamo rivisti e abbiamo discusso molto di questo fatto qui” esordisce Vianello.

E ancora: “Lui sostiene avesse festeggiato tre volte 20 quando ha fatto 60 anni. Il mio quattro volte 20 nasce dal fatto che in francese ottanta si dice ‘quatre-vingts’. Io volevo scrivere così, ma era troppo complicato e non aveva lo stesso effetto quindi l’ho scritto in italiano. Però, l’ho fatto io al Campidoglio in modo ufficiale. Tu non puoi, caro Al Bano, che hai tante idee rubarmi queste idee qua. Ma lui ha risposto che aveva fatto tre volte 20 quando ha compiuto 60 anni, quindi il copione sarei io” conclude ridendo l’artista che sembra averla presa sportivamente.

Edoardo Vianello e la querelle con Al Bano per gli 80 anni: ecco cosa è successo

Il 20 maggio 2023, Al Bano ha compiuto 80 anni e sono in molti, tra colleghi e fan, ad avergli fatto gli auguri sui social. Tra questi spunta Edoardo Vianello, che ne approfitta per accusare l’artista di Cellino San Marco di averlo volutamente imitato.

“Tanti auguri al mio amico Albano che festeggia il suo compleanno con un concerto usando lo stesso titolo di quello che ho tenuto io in Campidoglio! Onorato!” afferma Vianello con un attacco neanche troppo velato. Il cantante si riferisce al concerto che l’artista ha organizzato in Campidoglio per festeggiare il raggiungimento degli 80 anni. In molti i fan che si sono schierati con Edoardo, ma al momento non sembra esserci stata nessuna replica da parte di Al Bano.

