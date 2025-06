Edoardo Vianello, chi è il cantante romano che ha cominciato con la sua fisarmonica? La carriera, le mogli e la morte tragica della figlia Susanna nel 2020

Nato a Roma dal poeta Alberto Vianello, esponente del futurismo, Edoardo Vianello è cresciuto a San Giovanni e fin da bambino si è appassionato al mondo della musica, suonando la fisarmonica. Negli anni delle superiori, Edoardo Vianello ha cominciato a suonare nei locali romani, con chitarra e fisarmonica. Nel 1956, ad appena sedici anni, è arrivato il suo debutto canoro, al Teatro Olimpico di Roma, in uno spettacolo allestito dalla sua scuola.

Tre anni più tardi, Vianello ha esordito come attore e cantante nella compagnia di Lina Volonghi, girando i teatri di tutta Italia. Proprio in quegli anni ha cominciato a pubblicare i suoi primi 45 giri, imponendosi ben presto nel panorama musicale romano. Nel 1961 ha preso parte per la prima volta al Festival di Sanremo, con un brano dal titolo “Che freddo!”, permettendo al grande pubblico di conoscerlo, seppur senza un grande successo per il brano.

Edoardo Vianello, chi è: tre mogli. Dal 2006 felice con Elfrida

Negli anni a seguire per Edoardo Vianello sono arrivate altre partecipazioni al Festival di Sanremo, come quella del 1966 con “Parlami di te”. Proprio in quegli anni Edoardo ha conosciuto Wilma Goich, sua collega, che ha sposato poi nel 1967: con lei nel 1971 ha fondato il duo “I Vianella”, che per diversi anni ha ottenuto un buon successo tra il pubblico. Una storia, la loro, durata per diversi anni, fino al 1978: tre anni dopo, i due si sono separati anche professionalmente, proseguendo le loro carriere separatamente.

Un amore importante quello tra Edoardo Vianello e Wilma, durato dal 1967, anno del matrimonio, fino al 1978. Nel 1970 i due hanno avuto una figlia, Susanna Vianello, morta purtroppo nel 2020 a causa di un tumore: un grave lutto che ha segnato la vita dei genitori. Per Edoardo Vianello, i rapporti amorosi sono stati vari dopo il divorzio da Wilma Goich. Altri due, infatti, i matrimoni del cantante, che nel 1991 ha sposato Vania Muccioli, mettendo al mondo il suo secondo figlio, Alessandro Alberto. E ancora, nel 2006 ha sposato la sua terza moglie, Elfrida Ismolli, che da quel momento non lo ha mai lasciato solo un istante.