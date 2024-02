Edoardo Vianello chi è, carriera e vita privata/ Dall’amore con Wilma Goich, al terzo matrimonio con Elfrida

Edoardo Vianello chi è: carriera e i successi intramontabili

Edoardo Vianello è un cantautore italiano molto conosciuto per i suoi brani intramontabili: Guarda come dondolo, Abbronzatissima e I Watussi. Nato a Roma nel 1938, sviluppa l’amore per la musica sin da bambino e impara a suonare la fisarmonica e la chitarra.

Nel 1969, Vianello fonda la casa discografica Apollo Records insieme a Franco Califano e lancia cantanti del calibro de I Ricchi e Poveri: Sono riuscito a mandarli a Sanremo, non solo, ma con una canzone stupenda come ‘La prima cosa bella’. Per cui mi aspettavo, ingenuamente, quando hanno festeggiato i 50 anni di carriera a Sanremo che mi ringraziassero. E questa cosa, che tra l’altro ho avuto occasione di rinfacciare loro, hanno detto: “Non ci abbiamo pensato“. Sono ingrati” dichiarava l’artista a La volta buona di Caterina Balivo. L’artista, nel 1962, esordisce anche al cinema entrando nel cast del musical Canzoni a tempo di twist.

Edoardo Vianello chi è: vita privata del cantautore

Edoardo Vianello si è sposato con la cantante Wilma Goich nel 1967. Dalla loro unione è nata la figlia Susanna, morta nel 2020 a causa di un tumore: “Ed è stato un dolore incredibile. Però ho un ricordo felice di lei, perché era una ragazza estremamente allegra e questo mi dà un minimo di sollievo” dichiarava al settimanale Nuovo.

L’artista ha divorziato e si è sposato la seconda volta, nel 1991, con Vania Muccioli dalla quale ha avuto ha il suo secondogenito, Alessandro Alberto. Sfortunatamente anche questo matrimonio naufraga, ma Vianello ritrova l’amore con Elfrida Ismolli che sposa nel 2006: “Lei è la donna che mi ha allungato non solo la carriera ma anche la vita. Il nostro rapporto si basa sulla stima e il rispetto reciproci. Mia moglie è molto colta, arguta e preparata, credo sia rimasta conquistata dalla mia dolcezza. La amo alla follia e lei spesso mi dice che mi ama perchè sono un genio” dichiarava al settimanale Nuovo Tv.

