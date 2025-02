Edoardo Vianello è tra gli artisti che ha venduto più copie in Italia: nella sua carriera vanta infatti oltre 65 milioni di copie vendute, e questo lo ha reso uno dei cantautori più amati e apprezzati in Italia oltre che uno dei rappresentanti più illustri della “scuola romana”. Figlio del poeta Alberto Vianello, è cresciuto a Roma, nel quartiere San Giovanni: fin da bambino si è avvicinato al mondo della musica suonando la fisarmonica. Dopo aver cominciato a studiare ragioneria, non ha abbandonato la sua grande passione, suonando anche la chitarra in alcune orchestre ed esibendosi in locali della Capitale come cantante. Dopo aver esordito al Teatro Olimpico di Roma, nel 1959 è arrivato il debutto vero e proprio come attore e cantante: da lì, una carriera ricca di grandi successi.

Per quanto riguarda la vita privata, Edoardo Vianello ha sposato nel 1967 la collega Wilma Goich, con la quale ha fondato il gruppo de “I Vianella”. I due hanno avuto una figlia, Susanna, nata nel 1970. A causa dei continui tradimenti di Edoardo Vianello, il matrimonio è terminato pochi anni dopo. Nel 1991, Edoardo si è sposato nuovamente con un’altra donna, Vania Muccioli, con la quale ha avuto il secondo figlio Alessandro Alberto. Infine nel 2006, dopo il secondo divorzio, Edoardo Vianello si è legato ancora ad un’altra donna, Elfrida Ismolli. Nel 2020 Edoardo Vianello ha vissuto un grande lutto: ha perso Susanna, la figlia che aveva avuto con la prima moglie, Wilma Goich.

Edoardo Vianello, la morte della figlia Susanna: “Un momento molto doloroso”

Nel 1970 Edoardo Vianello e Wilma Goich sono diventati genitori di Susanna, morta nel 2020 a causa di una malattia. “”È stato un momento molto doloroso che nemmeno io so come sono riuscito a superarlo perché non l’ho mai manifestato” ha spiegato Edoardo Vianello a Verissimo. Un dolore che l’artista romano si è tenuto dentro, senza parlarne pubblicamente. Il cantante, ancora, ha raccontato di non aver voluto vedere Susanna negli ultimi giorni della sua vita perché voleva ricordarla allegra come sempre.