Edoardo Vianello ripercorre tre matrimoni: la seconda un capitolo buio, la terza più giovane di 37 anni gli regala serenità e cure quotidiane.

Edoardo Vianello ha lasciato tutti di stucco dopo un’intervista al Corriere della Sera dove ha parlato delle sue tre mogli, della sua visione della fedeltà e del matrimonio felice con Elfrida, l’unica che ha saputo renderlo felice. “La fedeltà è un’ipocrisia: ripetiamo continuamente che siamo liberi e io mi sono sempre sentito libero di frequentare chi volevo“, ha spiegato il cantautore, che per descrivere la sua vita non utilizza mezzi termini.

L’87enne ha poi trovato la stabilità sentimentale con Elfrida Ismolli, che ha quasi quarant’anni meno di lui. Con lei si sente davvero molto amato ma ricorda anche i matrimoni precedenti come quello con Wilma Goich, che definisce qualcosa “da ragazzi”. Con l’attrice ci sono ancora oggi diversi battibecchi e frecciate, in particolar modo dopo la morte di Susanna, la figlia che hanno avuto insieme: “Io ero giovane, lei giovanissima, era quasi un gioco, volevamo fare i grandi, però poi ci siamo resi conto che eravamo molto distanti“, ha raccontato al Corriere della Sera. Poi è stato il turno di Vania Muccioli, la sua seconda moglie. Andiamo a scoprire come ricorda oggi il loro rapporto e le dichiarazioni schiette sull’avere una moglie.

Edoardo Vianello: “Quando le mogli diventano una palla al piede è meglio…“

“Il secondo matrimonio è stato molto impegnativo e alla fine non mi ha dato nessuna soddisfazione“. Così Edoardo Vianello ha ricordato le nozze con Vania Muccioli. Tutto diverso con Elfrida Ismolli, incontrata quando ormai pensava di essere definitivamente single. Si trovava in uno studio dentistico e subito c’è stato il colpo di fulmine, e il resto è storia. Il cantautore spiega che l’attuale moglie è l’unica che si prende cura di lui seriamente, che si preoccupa e che il suo amore le ha allungato la vita. Ad ogni modo, la sua visione sul matrimonio rimane traballante. Al Corriere della Sera Edoardo Vianello racconta di aver sempre trovato difficile stare sempre con la stessa donna: “Quando le mogli diventano una palla al piede, uno cerca di tagliare la catena“.