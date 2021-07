Edoardo Vianello e Frida Ismolli “23 anni insieme”/ “Lockdown? Grande tristezza”

“Edoardo Vianello è nato per far ballare gli altri.” A dichiararlo è sua moglie, Frida Ismolli, ospite insieme al celebre cantante a Uno Weekend, su Rai 1. I due stanno insieme da 23 anni, una storia d’amore che non conosce crisi e che anzi ha molti aneddoti da raccontare. “Sai che quando a volte prendiamo il taxi insieme, – ha raccontato la Ismolli – io talvolta chiedo ai tassisti se riconoscono Edoardo. Alcuni mi dicono no, però quando dico ‘Nel continente nero”, tutti mi rispondono ‘Para ponzi ponzi po’, nessuno escluso!” Si sorride con la coppia su Rai 1 e si balla: Vianello canta un medley dei suoi successi più noti, poi si diletta in un twist con la moglie Frida e i due conduttori, Anna Falchi e Beppe Convertini. Si parla allora anche di temi più seri, come il passato lockdown e la pandemia di Covid19. Edoardo Vianello racconta come per lui sia stato un momento drammatico, soprattutto in relazione alla sua carriera.

WILMA GOICH E VANIA MUCCIOLI, EX MOGLI EDOARDO VIANELLO/ "Il terzo matrimonio è..."

Edoardo Vianello: “Il lockdown l’ho vissuto con grande tristezza”

“Il lockdown? L’ho vissuto dal punto di vista professionale con molta tristezza”, ha ammesso Edoardo Vianello a Uno Weekend. Ha allora spiegato il motivo di queste sue dichiarazioni: “Il piacere di cantare davanti al pubblico me lo stanno togliendo e questo mi fa molto soffrire anche perché sono a fine carriera e sprecare anni in questo momento è davvero brutto.” Edoardo Vianello ha da poco compiuto 83 anni e non vuole sprecare alcuna occasione quando si parla di musica e di lavoro. Infatti si prepara a risalire sul palco per alcuni prossimi live: “E se non li organizzano, li organizzo io!”, ha concluso.

LEGGI ANCHE:

EDOARDO VIANELLO/ “Little Tony? Mi preoccupavo sempre di cantare prima di lui…”Wilma Goich, ex moglie Edoardo Vianello/ “Nostra figlia morta nel giro di un mese”

© RIPRODUZIONE RISERVATA