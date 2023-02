Edoardo Vianello ex marito Wilma Goich/ “Anche lei ha tradito, ma non ho voluto…”

EDOARDO VIANELLO, EX MARITO DI WILMA GOICH

Chi è Edoardo Vianello, ex marito di Wilma Goich, e cosa sappiamo della loro storia d’amore? Questo pomeriggio, nel salottino tv di “Verissimo”, sarà di scena la 77enne cantautrice di origini liguri, reduce dalla sua chiacchierata esperienza nella Casa del “Grande Fratello VIP” e l’intervista che concederà alla conduttrice, Silvia Toffanin, sarà l’occasione non solo per tornare sul reality show e i prossimi impegni professionali ma pure sulla vita privata e sentimentale della Goich. Scopriamo qualcosa di più sul loro matrimonio e dei motivi che in passato portarono alla rottura.

Come si ricorda, il matrimonio tra Edoardo Vianello e Wilma Goich aveva attirato su di sé i riflettori sulla fine degli Anni Sessanta: entrambi artisti ancora giovani ma già conosciuti al grande pubblico, l’oggi 84enne cantautore e attore capitolino era convolato a giuste nozze con la collega nel 1967, relazione che andrà avanti diversi anni prima che il diretto interessato sposasse nel 1991 Vania Muccioli, ma questa è un’altra storia… Dal matrimonio tra Vianello e al Goich era nata nel luglio del 1970, solo tre anni dopo il fatidico sì, l’amata figlia Susanna, poi deceduta di recente a causa di un tumore nel 2020, e apprezzata conduttrice radiofonica. Ma cosa sappiamo della fine della loro love story?

EDOARDO VIANELLO SULLA EX MOGLIE, “MI HA TRADITO ANCHE LEI…”

A detta di entrambi, ci sarebbero stati dei tradimenti dietro la scelta di dirsi addio a un certo punto. “Mi ha tradito anche lei, ma non ho mai voluto sapere con chi” aveva raccontato Vianello nel corso di una intervista concessa al magazine ‘Chi’, facendo il paio con le dichiarazioni della Goich che aveva prima accennato a vicende extra-coniugali che riguardavano l’oramai ex marito. Quello che è certo, al di là degli aspetti mai chiariti di queste vicende, è che i due artisti hanno comunque sofferto molto: “Anche lei mi ha tradito, altre volte sono stato io a confessare, quando mi ha beccato…” aveva confessato Vianello al magazine diretto da Alfonso Signorini.

D’altronde, come raccontato in un libro dallo stesso Vianello, nel corso della sua relazione con Wilma Goich non sono mancate mai delle storie nate al di fuori del loro matrimonio anche se in tal caso la ex consorte ha spesso negato: “Non c’è nulla di romanzato, anzi è tutto vero e io ho tralasciato qualcosa di troppo scabroso” aveva proseguito l’artista romano, prendendo tuttavia la cosa con filosofia e domandandosi “le scappatelle che ho avuto nella mia vita, chi non ne ha maia avute?”. Anzi, con una punta di orgoglio Vianello aveva pure aggiunto di riuscire a ricordarle tutte solamente perché “conservo le agende… Wilma dice che l’ho sempre tradita, invece è capitato poche volte, perché con lei stavo bene”. E poi conclude: “Mi ha beccato perché qualcuno ha fatto la spia… ma tutto quello che riguarda Wilma e la nostra separazione ormai è storia”.











