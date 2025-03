Parlare di infedeltà coniugale e tradimenti non è cosa facile, lo sa bene Caterina Balivo che spesso disquisisce sul tema con gli ospiti de La Volta Buona. Ospite oggi Simona Guatieri che, soprattutto nell’ultimo periodo, è tornata al centro dell’interesse mediatico per via del ‘triangolo’ tra lei, suo marito Keita Baldè e Wanda Nara. Alcuni anni fa il consorte ha appunto avuto una relazione parallela con la conduttrice argentina, ai tempi sposata con Mauro Icardi. La donna ha ampiamente raccontato i dettagli del tradimento subito, al netto delle emozioni contrastanti e dei pensieri di oggi. A prendersi la scena a La Volta Buona è anche una gaffe di Edoardo Vianello che, sul tema, si è lasciato andare ad una battuta sui figli di Simona Guatieri che è stata tutt’altro che ben accolta da Caterina Balivo.

Ma cos’ha detto Edoardo Vianello al punto da indispettire anche Caterina Balivo a La Volta Buona? La gaffe si è concretizzata quando la conduttrice ha chiesto a Simona Guatieri del timore che i figli, quando saranno grandi, possano scoprire di quanto accaduto tra lei e il marito grazie a internet. Lei, con voce sommessa, ha spiegato: “Non potrò che spiegare tutto e cercare di raccontare la verità”. La moglie di Keita Baldè – ‘reo’ del tradimento con Wanda Nara – è stata poi interrotta proprio da Edoardo Vianello che si è lasciato andare ad una battuta non proprio calzante: “I figli saranno fieri del papà”, il tutto con un sorriso per sottolineare l’ironia che però non è stata colta dai presenti, in particolare da Caterina Balivo.

Alle parole di Edoardo Vianello sulla futura fierezza dei figli di Simona Guatieri quando apprenderanno del tradimento del papà, Keita Baldè, è calato il gelo in studio. A spezzare il momento di imbarazzo ci ha pensato proprio Caterina Balivo che ha bacchettato non poco il cantautore: “No! No, non si scherza su queste cose! Anzi, lei ha tutta la mia solidarietà. Troppo spesso ci dimentichiamo dei figli che sono in mezzo a queste storie e che vorrebbero solo la serenità tra i genitori”.