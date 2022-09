Edoardo Vianello, incidente durante un concerto/ “Caduto dalla scaletta mentre scendevo dal palco”: come sta?

Edoardo Vianello, incidente durante un suo concerto: cos’è successo?

Incidente per Edoardo Vianello. Il celebre cantante è uno degli ospiti di Serena Bortone per la puntata di Oggi è un altro giorno del 23 settembre 2022 ma non fa però il consueto ingresso in studio. Lo ritroviamo infatti già accomodato alla poltrona posta di fronte alla conduttrice per l’intervista e senza scarpe, sostituite da un paio di comode ciabatte.

Il motivo lo specifica proprio la Bortone che lo invita a non lasciare la poltrona per salutarla in piedi: “Cos’è successo? Sei cascato durante il concerto?” chiede la conduttrice. Edoardo Vianello conferma, ammettendo di aver avuto un incidente durante uno dei suoi ultimi concerti.

Edoardo Vianello, come sta? “Sono in ripresa”

Cos’è accaduto a Edoardo Vianello? È lui stesso in diretta a Oggi è un altro giorno a spiegare: “Sono caduto da una scaletta mentre scendevo dal palco”. Da questa caduta il cantante ha riportato un problema alla caviglia che ancora oggi gli duole. “Sono in ripresa” però ammette Vianello, specificando dunque che non si tratta di un grave incidente. Infatti poco dopo eccolo in piedi, senza fare movimenti bruschi, ma pronto a far scatenare i presenti e il pubblico di Rai1 sulle note di alcuni suoi successi: Il Capello e Guarda come dondolo.

