Edoardo Vianello/ La morte della figlia Susanna “dolore immenso”

Edoardo Vianello non ha passato momenti facili ultimamente e se la carriera, come sempre, gli regala grandi soddisfazioni, lo stesso non si può dire della sua vita personale e privata, quella che lo attende quando scende dal palco e appende al chiodo il microfono. Proprio nelle scorse settimane, ospite di C’è tempo per, l’artista nostrano ha avuto modo di raccontare del suo grande dolore, l’addio alla figlia Susanna, che lo ha scosso e che lo ha segnato per sempre. Oggi Edoardo Vianello sarà ospite nel salotto di Pierluigi Diaco e siamo certi che la lunga intervista non potrà far riaffiorare alla mente la morte di Susanna Vianello, la speaker radiofonica morta alla soglia di 50 anni a causa di un tumore proprio lo scorso aprile, in piena pandemia.

EDOARDO VIANELLO TORNA IN TV A IO E TE

Proprio in tv, Edoardo Vianello aveva commentato la morte della figlia ingoiando commozione e lacrime: “Una cosa improvvisa, ma immaginata per cui molto dolorosa, molto personale però. Ho cercato di non farlo arrivare agli altri. E’ un dolore mio e lo voglio smaltire da solo, con il ricordo dei momenti fantastici e basta“. Ospite a La Vita in Diretta Estate, invece, ha condiviso il suo ricordo su Ennio Morricone: “Ha fatto degli arrangiamenti geniali sulle mie canzoni..L’ho conosciuto ancora prima di fare i dischi, l’amicizia era lunga e quando ho avuto l’opportunità di scrivere ho chiesto alla mia casa discografica di farle arrangiare a lui”. Nella sua vita sicuramente non mancano aneddoti e successi e oggi pomeriggio scopriremo cos’altro avrà da raccontare e quali sono i suoi progetti futuri.



© RIPRODUZIONE RISERVATA