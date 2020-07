Edoardo Vianello “la morte di mia figlia Susanna è un dolore mio”/ “È stato triste..”

Edoardo Vianello è tornato in tv pochi mesi dopo la morte della figlia Susanna, scomparsa a soli 50 anni lo scorso aprile a causa di un tumore contro cui combatteva da tempo. Ospite di “C’è tempo per…”, la nuova trasmissione di Raiuno condotta da Beppe Convertini e Anna Falchi, Edoardo Vianello non nasconde il dolore per la grave perdita che ha sconvolto la sua vita e quella di Wilma Goich. Un dolore personale che Edoardo Vianello ha vissuto con la propria famiglia. Dopo aver ricordato i tantissimi successi discografici ottenuti da Edoardo Vianello, Beppe Convertini, non senza difficoltà, ha introdotto con tatto l’argomento. “Edoardo abbiamo cantato e gioito con la tua musica. E’ difficile per me perchè ti conosco da tanti anni e ti voglio molto bene lo sai. Durante questo lockdown hai avuto, penso, il dolore più grande che a un padre possa capitare, hai perso tua figlia“, ha detto il conduttore lasciando il tempo a Vianello di metabolizzare la cosa.

EDOARDO VIANELLO E IL RICORDO DELLA FIGLIA SUSANNA

Emozionato, affranto e con un grandissimo dolore, dopo un momento di silenzio, Edoardo Vianello ha trovato la forza per parlare del grandissimo dolore subito per la perdita della figlia Susanna. “Una cosa improvvisa, ma immaginata per cui molto dolorosa, molto personale però. Ho cercato di non farlo arrivare agli altri. E’ un dolore mio e lo voglio smaltire da solo, con il ricordo dei momenti fantastici e basta“, ha detto Vianello con la voce rotta dal dolore. Susanna, scomparsa in pieno lockdown, non ha potuto avere un funerale. L’artista ha così scelto di far passare la bara sotto casa. “E’ stato l’unico momento in cui ho potuto salutarla. Adesso le sto organizzando una messa il 24 luglio alla Chiesa degli artisti, giorno in cui avrebbe compiuto 50 anni“, aggiunge. “Come si sopravvive a questo dolore?“, chiede Convertini. “E’ successo in questo periodo di grande incertezza, di grande paura. Non aver potuto partecipare agli ultimi suoi momenti, questo è stato molto triste, però dentro al cuore la devo conversare con grande amore”, conclude Vianello che si sta occupando in questo periodo sul nipote Gianlorenzo.



