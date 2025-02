Qualche giorno fa a La Volta Buona abbiamo assistito ad un toccante sfogo di Wilma Goich rispetto alla condotta dell’ex marito, Edoardo Vianello, quando ormai restava poco da vivere alla loro compianta figlia Susanna, stroncata dalla malattia. Parole forti che scossero l’emotività dei presenti e quest’oggi il cantautore è stato ospite di Caterina Balivo proprio per replicare a quanto raccontato dall’ex moglie nel salotto di Rai Uno.

“Il racconto che ha fatto lei è pieno di bugie; se non mi fossi interessato io non avremmo nemmeno scoperto che nostra figlia Susanna stava male”. Inizia così Edoardo Vianello nel replicare a quanto raccontato dall’ex moglie, Wilma Goich, rispetto agli ultimi attimi di vita della figlia Susanna. “Sono stato io ad accompagnarla per gli esami e metterle a disposizione i migliori medici; quando ho saputo che non c’era più nulla da fare non ho avuto la forza, ho ritenuto fosse meglio che al suo fianco ci fossero la madre e il figlio…”. Il cantautore ha poi aggiunto: “Non avevo il coraggio, ho preferito fare le cose pratiche piuttosto che essere lì, ho chiamato io l’ambulanza altrimenti la madre nemmeno ci pensava…”.

Molto netto il punto di vista di Edoardo Vianello, perentorio nel raccontare il suo punto di vista ponendo l’accento sulla libertà di vivere a modo proprio il dolore di un lutto così innaturale come la morte di una propria figlia. “Non mi piace spettacolarizzare il dolore, so io quanto ho sofferto e come sono stato; volevo conservare un ricordo vivo di mia figlia Susanna. Quindi, in quel momento quando ormai non c’era più nulla da fare ho sentito di agire in questo modo e oggi il mio ricordo è felice e di complicità”.

Edoardo Vianello ha poi voluto smentire anche il racconto della lettera scritta da Wilma Goich dando la sua versione dei fatti: “La lettera l’ha scritta un anno fa, e non ho risposto perchè ogni volta che va in tv sparla di me; per cui è un rapporto che a me non interessa più. Che poi mi manda la lettera è inutile, a me non interessa; perchè dopo 50 anni che siamo separati perchè devo discutere delle corna, evidentemente non ha altri argomenti…”.