Eduardo De Filippo le mogli: Dorothy Pennington, Thea Prandi, Isabella Quarantotti/ Tre matrimoni e due figli

Eduardo De Filippo: tutte le mogli e figli del maestro. Tre matrimoni e due figli Luca e Lunetta che hanno seguito le orme del papà. La vita privata del grande drammaturgo, attore, regista, sceneggiatore e poeta rappresenta al pieno il grande estro, ma anche il suo carattere complicato. Schivo e riservato nella vita privata, Eduardo sul palcoscenico si trasformava. Tre le donne che hanno fatto breccia nel suo cuore: a cominciare da Dorothy Pennington di cui si conosce davvero poco. I due si sono sposati nel 1928, ma alcuni anni dopo il matrimonio è stato annullato con la sentenza del tribunale della Repubblica di San Marino, poi convalidata anche da quello di Napoli nel 1955. Successivamente il regista si lega a Thea Prandi, un’attrice di rivista che lavorava al Teatro dei Fiorentini.

Il Collegio 6, ultima puntata/ Promossi e bocciati, diretta: Ripassone del prof Maggi

Isabella Quarantotti, con la terza moglie arrivano i due figli di Eduardo De Filippo

Dal loro amore sono nati i figli: Luisella e Luca. La donna è morta nel 1961 per una lunga malattia. La terza moglie, invece, è stata Isabella Quarantotti, scrittrice e sceneggiatrice, di ventun anni più giovane. La coppia si è incontrata a Isca, l’isola di Eduardo. Il loro è stato un grande amore come ha raccontato proprio la scrittrice in una intervistata datata e rilasciata a L’Unità: “trent’anni assieme. Felicità e dispiaceri. La vita è un brillante sfaccettato, e l’ amore non è una scelta. Ma non mi sono mai annoiata: con Eduardo era impossibile. Certo, furono rinunce. Prima scrivevo libri per ragazzi, facevo traduzioni: accettai di fare quello che lui doveva, non quello che io volevo”. Isabella Quarantotti, la terza moglie di Eduardo De Filippo, sempre nell’intervista disse: “rispettava il teatro più di se stesso. Per esempio non tollerava che gli attori si facessero truccare, diceva: ‘ Come, devi costruire un personaggio e quando arrivi alla faccia te la fai fare da un altro?’ . Aveva il diritto di essere severo, era il primo a spendersi”.

MARIA SOFIA FEDERICO, IL COLLEGIO 6/ Graziata dal Preside: "Ultima possibilità"

Eduardo De Filippo, il ricordo dei figli Luca e Lunetta

Luisella e Luca sono gli unici due figli di Eduardo De Filippi. La primogenita è morta a soli 10 anni forse a causa di una disfunzione alla ghiandola del timo o per un’emorragia cerebrale. Luca ha seguito le orme del papà e dalle pagine dell’Avvenire ha ricordato: “Eduardo è Eduardo perché ha scritto 56 commedie, si è dedicato completamente al teatro ed è entrato nel cuore della gente. Commedie che hanno messo al centro l’uomo con la sua ipocrisia, la cattiveria. Ha raccontato le zone oscure della nostra anima, dinamiche che si verificano in tutto il mondo, non solo a Napoli”

SARA MASSERINI, IL COLLEGIO 6/ Parla della sessualità in classe, ecco come..

Un rapporto controverso quello con il papà Eduardo: “il rapporto familiare è sempre stato accantonato, non doveva in alcun modo inquinare quello fra studente e maestro. Con il padre ho avuto degli scontri, l’ho messo in discussione; il maestro invece l’ho rispettato fino in fondo Eduardo è Eduardo non solo perché è nato Eduardo, ma perché lo è diventato, lavorando duramente, sacrificando tutto”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA