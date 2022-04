Eduardo Salvio investe la moglie dopo tradimento/ Giocatore Boca Juniors nei guai

Guai per Eduardo “Toto” Salvio, attaccante esterno del Boca Juniors, uno dei giocatori più iconici del club argentino. Il giocatore, nella notte di ieri avrebbe investito la moglie, Magalì Aravena, dopo che questa lo aveva trovato in compagna di un’altra donna. I due si sono separati proprio pochi giorni fa, ma di certo la ex signora Salvio non si aspettava di trovarlo giù con un’altra. Aravena ha sporto denuncia alle autorità di Buenos Aires, raccontando di essere stata investita intenzionalmente.

Il giocatore, che ha anche un passato in Europa, all’Atletico Madrid e al Benfica, avrebbe investito volontariamente la donna. In rete sono stati pubblicati diversi video dell’accaduto che mostrano le terribili immagini di quanto accaduto. La donna prova ad avvicinarsi alla portiera dell’auto del marito, nel mezzo della strada, ma viene colpita ad una gamba. Magalì cade a terra dopo l’urto e l’ex marito, invece di soccorrerla, fugge via.

Eduardo Salvio ricercato dalla polizia

La denuncia della signora Aravena nei confronti di Eduardo Salvio, conosciuto in patria come “El toto”, ha come accusa quella di violenza di genere. Come si legge nel verbale scritto dalla polizia argentina: “Il personale interviene in soccorso di una donna investita dal suo compagno, che fugge. La donna riferisce di essere la moglie del signor Eduardo Antonio Salvio da 10 anni e che entrambe le parti hanno deciso di prendersi un po’ di tempo nella relazione”.

Nel verbale viene poi spiegato che la ex moglie del Toto si era avvicinata all’auto per parlare con il giocatore, trovandolo però in compagnia di un’altra persona: “La donna, con l’intenzione di parlare con il suo partner, si reca alla casa coniugale e, quando arriva sul posto, osserva la presenza del marito accompagnato da un’altra signora all’interno del suo veicolo privato”. Nel fuggire, Salvio ha impattato con la ruota sulla gamba destra dell’ex moglie, scappando via e non fermandosi a soccorrerla. L’uomo è ora ricercato dalla polizia, come spiegano i media argentini, mentre alla donna è stato dato un pulsante antipanico con il quale può avvisare gli agenti nel caso in cui l’uomo si avvicini e la minacci.

