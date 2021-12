Eduardo Scarpetta e Luisa, genitori fratelli De Filippo/ Storia di una doppia vita

Quella di Eduardo, Titina e Peppino De Filippo è una storia familiare piuttosto complessa. Nonostante siano figli di Edoardo Scarpetta, portano il cognome della loro mamma, Luisa De Filippo. Lei era la figlia di un suo cognato e aveva ben 25 anni in meno a Scarpetta. Ciò vuol dire che i due erano legati alla stessa famiglia. La donna, però, viveva sotto mentite spoglie in quanto Scarpetta aveva una seconda vita, che si svolgeva in via Colonna. Qui viveva con la sua famiglia ‘ufficiale’, ma non mancavano le tensioni. Il suo era infatti un segreto di Pulcinella, visto che tutti sapevano che quei tre ragazzi che lo chiamavano ‘zio’, così come li aveva costretti, erano in realtà i suoi figli. (Aggiornamento di Anna Montesano)

"Cristina D'Avena sexy? É sempre un cesso"/ La cantante replica e asfalta l'hater

Eduardo Scarpetta e Luisa De Filippo, chi sono i genitori dei fratelli De Filippo

La vita sentimentale del celebre commediografo Eduardo Scarpetta fu decisamente movimentata e intricata. Nella seconda metà dell’ottocento sposò la figlia di un modesto commerciante napoletano, la giovanissima Rosa De Filippo, appena diciottenne, da cui ebbe due figli. Il primogenito Domenico, riconosciuto da Eduardo Scarpetta, ma molto probabilmente frutto di una relazione della moglie con re Vittorio Emanuele II, e Vincenzo.

RENATO SCARPA MORTO A 82 ANNI/ Recitò in "Ricomincio da tre" e "Habemus Papam"

Dall’insegnante di musica Francesca Giannetti ebbe invece Maria, che in seguito decise di adottare. Dalla storia d’amore con la nipote della moglie Rosa, Luisa de Filippo, invece, ebbe Annunziata, meglio nota come Tina, Eduardo e Giuseppe. E ancora, dal rapporto con Anna De Filippo, la sorellastra della moglie Rosa, arrivarono Ernesto Murolo, Eduardo e Pasquale.

Eduardo Scarpetta e il teatro dialettale moderno

Eduardo Scarpetta è stato senza alcun dubbio uno dei più importanti attori e rappresentanti del teatro napoletano tra la fine dell’Ottocento e i primi del Novecento. Al celebre commediografo viene attribuita la creazione del teatro dialettale moderno, con la particolarità e la capacità di adattare la lingua napoletana a moltissime commedie e rappresentazioni francesi.

RIGOLETTO CIRCO MASSIMO, RAI 3/ Trama e diretta: l'ingresso sensazionale di Frontali!

L’attore partenopeo vanta una carriera lunghissima di soddisfazioni, ma anche – come abbiamo detto – una vita sentimentale e privata particolarmente vibrante. Ebbe ben nove figli, anche se non tutti furono riconosciuti. Da Vincenzo a Maria Scarpetta, passando per Domenico e i più famosi Eduardo, Peppino e Titina De Filippo, Eduardo De Filippo (in arte Passarelli) e suo fratello Pasquale De Filippo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA