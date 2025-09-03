Fondazione Lombardia per l'Ambiente presenta il ricco programma di educazione ambientale che le scuole possono inserire nei programmi didattici.

Un’offerta gratuita per educare i giovani alla sostenibilità attraverso un ricco palinsesto di attività composto da eventi, progetti e tante opportunità per le scuole, dalla primaria alla secondaria di II grado. Anche per il 2025-2026, Fondazione Lombardia per l’Ambiente presenta il suo programma didattico, che le istituzioni scolastiche possono inserire nei proprio programmi didattici come attività di educazione civica, ore di orientamento e, in alcuni casi, PCTO.

«L’educazione ambientale – spiega il Direttore della Fondazione, Fabrizio Piccarolo – si conferma un pilastro del lavoro di Fondazione Lombardia per l’Ambiente, sempre con l’obiettivo di creare occasioni preziose di dialogo e confronto. Un impegno che si sostanzia in particolare verso i giovani e le nuove generazioni, veri protagonisti di questo cambiamento e delle sfide che porta con sé. Siamo davvero contenti di ampliare la nostra offerta, attingendo a collaborazioni e sinergie istituzionali e private, per fornire loro gli strumenti necessari ad abitare la nostra casa comune con sempre maggiore consapevolezza e in sintonia con la natura».

Il primo appuntamento è la Fiera di Educazione alla Sostenibilità Ambientale, dal 28 al 30 ottobre a Milano in Piazza Città di Lombardia. Giunto alla V edizione e realizzato in collaborazione con la Direzione Generale Ambiente e Clima di Regione Lombardia e ARPA Lombardia, l’evento prevede un convegno dedicato alla moda sostenibile riservato ai ragazzi delle scuole superiori, laboratori gratuiti e attività di educazione ambientale.

Dal 9 al 15 novembre sarà la volta di Scienza a Seveso, la rassegna culturale che ogni anno propone un tema scientifico diverso da approfondire con la guida di esperti di grande livello. Per la XVI edizione il tema della mostra e delle conferenze sarà “Homo faber – Invenzioni e scoperte di nuovi materiali” e metterà al centro la capacità dell’uomo di utilizzare i materiali che la natura offre per migliorare le proprie condizioni di vita.

La Settimana dell’Astronomia torna con la VII edizione, grazie all’accordo con i Musei Civici del Comune di Milano. Il tema di questa edizione è dedicato alle esplorazioni spaziali e, attraverso la mostra “Explorers”, i visitatori potranno rivivere le missioni spaziali che hanno offerto spettacolari immagini di Marte, pianeti giganti, lune di Giove e gli anelli di Saturno, culminando con l’atterraggio della sonda Cassini su Titano, attraverso materiali multimediali, immagini e filmati storici.

La proposta di Fondazione Lombardia per l’Ambiente non si esaurisce con gli eventi, ma prevede anche numerose attività. Come MiaFotoBio, che è un contest fotografico sulla biodiversità rivolto a studenti e studentesse delle scuole lombarde di secondo grado. Prende lo stesso nome anche un percorso didattico di 11 ore per approfondire la biodiversità e fare esperienze formative sul campo.

Tra le attività messe in campo anche Redact-Us – Redazione Giovani: un progetto che attraverso un laboratorio sperimentale di fatto va a costituire una redazione di giovani giornalisti che si occupano di ambiente, fuori dalle logiche e dalle prassi precostituite che la retorica sulla sostenibilità sta assumendo. Grazie a giornalisti professionisti provenienti dalle redazioni web, di TV e quotidiani, ai ragazzi e alle ragazze che partecipano viene data l’occasione per esprimersi sui temi ambientali tanto attuali ma a volte poco conosciuti.

Ancora il progetto LIFE NatConnect2030, co-finanziato dall’Unione Europea, dove anche le scuole possono diventare Custodi della Biodiversità, entrando a far parte della rete delle Nat Classes, e il bando per Proposte di educazione ambientale e alla sostenibilità, rivolto anche alle scuole per un contributo massimo di 5.000 euro a progetto.

Inoltre, è sempre attiva la piattaforma online www.flabs.it dove poter rimanere aggiornati su tutte le attività per la scuola di FLA e scaricare i materiali scientifici gratuiti e presenti nella sezione “Impara con noi”.

Maggiori informazioni sulle attività di educazione ambientale promosse da Fondazione Lombardia per l’Ambiente – come anche sulle altre iniziative e progetti della Fondazione – sono sempre disponibili sul sito web www.flanet.org.