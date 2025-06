Peri tipi di Itaca è stato pubblicato il nuovo libro di Silvio Cattarina, “Silenzio, ragazzi, passa il treno. Gioia compagna di vita”. Ne riportiamo un estratto dove l’autore spiega lo spirito con cui va affrontato il rapporto coni più giovani.

Quanto è importante progressivamente abbreviare il tempo che scorre tra il dolore e la gioia. Ovvero, abbiamo e portiamo il dolore, ma comunque possiamo essere gioiosi, e molto. Ai miei ragazzi, fermamente, seccamente, dico: “Dovete essere gioiosi”. Bisogna essere gioiosi, occorre essere gioiosi. Quando lo racconto, tanti mi obbiettano: “Non devi dire così, non va bene, non si capisce… prima ci vuole altro, dell’altro…”. Ma basta, facciamolo e basta, dico io.

Essere felici è un obbligo, un dovere, un lavoro. Sì, un obbligo per te e un diritto per me, che tu ti approcci a me comunque con felicità. Si può e si deve essere felici anche se pieni di problemi e di difficoltà, di ferite, di “casini”. Sono buoni tutti a essere felici quando le cose vanno bene. Quante volte mi sono scoperto a dire al ragazzo: “Tu sei unico, irripetibile, voluto da sempre, amato. Se sei almeno un poco convinto di questo, vedrai come sarai libero, sereno, nelle circostanze, in tutte le situazioni, belle o difficili. Ti accorgerai che il problema del papà, della mamma, della malattia, della miseria, del lavoro, del quartiere popolare da cui provieni assumerà un’importanza più piccola e relativa. Il tuo è un valore originale, dato, donato a te, proprio a te. Non devi essere formato, attrezzato, abilitato a vivere, non devi continuare, come hai fatto finora, a chiedere il permesso per vivere. Sei stato voluto, chiamato, sei mandato. Vai allora! Questa è la tua forza. Tu che sei qui in Comunità, che ti ritieni fra i peggiori, tu puoi essere molto, puoi fare molto, tanto, perché capisci di avere una forza che non viene da te.

Che novità, che miracolo è mai questo? Considerarsi fatti da questa originaria volontà di bene, di stima, di provvidenzialità è la novità più bella che c’è nel mondo, che tu puoi portare nel mondo. Altro che “tutti i ragazzi dallo psicologo”! È mai possibile che oggi, solo per un mal d’unghia, li si mandi dallo psicologo o dallo psichiatra? Nelle regioni del Nord Italia pare che ormai, in una classe delle scuole medie o delle superiori, su venticinque alunni una decina stabilmente frequentino i professionisti delle suddette categorie. Verso quale mondo stiamo andando?

Tu, ragazzo, vai bene, sei a posto così: vanno bene il muso che tieni, i capelli, le gambe, la pancia, il carattere, la timidezza che non ti fa uscire le parole, vai bene perché sei stato chiamato, sei voluto, amato. Tu sei importante: quello che puoi fare e dare tu non lo può fare nessun altro. La stessa esistenza della tua persona è la cosa più grande e meravigliosa del mondo.

La vita è un abbraccio. L’abbraccio con l’eternità. L’eternità che ti prende in braccio. Ragazzi, fate bene ad essere inquieti, irrequieti, insoddisfatti, inappagati, ma per desiderare questo abbraccio, per chiedere questa eternità. La vostra inquietudine e irrequietezza sono divine. Se non capite questo, continuerete a prendervela con voi stessi, a tormentarvi inutilmente, a colpevolizzare le persone a voi più care e vicine. La vostra ferita deve essere continuamente tenuta ben aperta, ma per venire irrorata dalla vita, dall’amore, da un balsamo che arriva da lontano. Questo balsamo fa grandi le cose piccole, guarisce il male.

Ragazzi, c’è bisogno che nella vostra vita accada un’esplosione, un sommovimento, un terremoto tale che il tran-tran solito dei giorni sempre uguali sia ribaltato, infuocato, che la vostra vita non sia mai a posto, sistemata. Però non come facevate un tempo, con avventure assurde, sostanze, trasgressioni, rapine, ma con “grandi cose”, lottando con una grande novità. Non immeschinite la vostra vita, non immiseritela con cose piccole, con sentimenti stucchevoli, ripicche infantili. Bisogna che tanto dentro voi si rompa, si spezzi. Non guardate sempre e solo voi stessi, piuttosto guardate la realtà, quanto è bella e grande perché non è vostra. È così imponente e possente la realtà che scoprirete che veramente tutto è ammirabile, perfino il limite. Tutto è degno di venerazione. Tutto è degno di essere servito. Invece voi avete sempre voluto essere serviti in tutto e per tutto. Narciso imperat! La grandezza dell’uomo – ancor più di un giovane – è quella di conoscere e comprendere che l’amore più grande non è quello ricevuto, ma quello offerto. L’amore è servire sempre.

Lo vedo ogni volta che un ragazzo entra in comunità, nei primi giorni della sua esperienza. Noi educatori invitiamo sempre i ragazzi, oltre che a rispettare le regole, a volersi bene, a stimarsi, ad aiutarsi, a rivolgersi tra loro con parole buone e adeguate, a sorreggersi gli uni gli altri. Loro si ribellano, si arrabbiano. “Non puoi chiedermi questo, io sono solo, contro tutti e tutto, me la devo cavare da solo. Non esiste che io aiuti un altro”. Addirittura un giorno un ragazzo aggiunse: “Non solo non vorrò bene a nessuno, ma qui non accada che qualcuno voglia bene a me”.

Cosicché si deduce che, al contrario di quello che ho pensato per tanto tempo, le situazioni che più pesano ai ragazzi non sono il cellulare che non c’è, le uscite che non ci sono, la musica che non c’è, le sigarette razionate, i rapporti temporaneamente sospesi con i genitori e con la fidanzata… Ciò che maggiormente è insopportabile e rigettato è voler bene ed essere voluto bene. Davvero quello che l’uomo meno accetta è l’amore, non il dolore.

Insomma, ciò che conta nel rapporto con i ragazzi è sempre la certezza, partire dalla certezza. Ciò che caratterizza, che identifica la personalità dell’adulto e ne sancisce la forza è la certezza che egli nutre verso la vita e verso sé stesso. La vita sfida continuamente su questo: se sei certo o se sei un uomo traballante. Solo la certezza costruisce, senza certezza tutto si sfarina, si rovina e ha una durata brevissima.

