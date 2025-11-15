L’ora di educazione sessuale lascia molti dubbi. Come se la realtà già non ci prendesse per mano, svelandoci, con l’aiuto di qualcuno, il nostro volto

In questo periodo ho letto molto sul dibattito che si è acceso intorno al ddl Valditara sull’educazione sessuale ed affettiva che esclude dalla scuola dell’infanzia e primaria attività didattiche e progettuali sulla sessualità, consentendole alle medie e alle superiori solo con il “consenso informato” delle famiglie, o degli studenti maggiorenni nella scuola secondaria di secondo grado.

Non dirò molto perché non sono un’esperta, ma nell’acceso dibattito mi ha molto colpito un articolo di Carlo Verdelli sul Corriere della Sera: “Affettività, il passo indietro”. Ad un certo punto Verdelli scrive: “E chi comanda ha i pantaloni. E la donna meglio se sta a casa, guai se si sottrae ai doveri che qualche destino le ha imposto, tra i quali la subalternità al maschio, l’appartenenza perpetua una volta che è stata scelta, le conseguenze fatali e talvolta letali in caso di insubordinazione”.

Credo siano parole umilianti verso una donna e verso tutte le donne che sono state uccise. Penso ad esempio a Pamela Genini, dietro alla quale c’è una storia molto più drammatica e profonda. E tante altre donne.

Poco prima il giornalista scrive: “Una società che si vuole sana, forte, cristiana, fiocco rosa o azzurro e stop. E chi devia dalla retta e unica via è, appunto, un deviato”.

E qui ho pensato a un’amica che qualche giorno fa è andata a Milano per fare l’esame orale di abilitazione all’Università Statale. Un esame (dopo cinque anni di studio) che solo per due mesi di lezione, uno scritto e un orale costa ben 2.500 euro. Dappertutto. Mi diceva che una studentessa prima di lei che stava facendo un bella discussione è stata interrotta solo per aver detto la parola “uomo” invece che “persona”. Le è stato detto che “uomo” è un maschile sovraesteso e non inclusivo. Poi nessun feedback finale sul dibattito in generale. E così è stato anche per lei e tanti altri studenti. 2500 euro per un “Ok, può andare”. E un’e-mail del giorno seguente con “Car* student*” e il voto. Punto.

Insomma, il maschile sovraesteso e l’asterisco sì, guardare in faccia e dialogare con uno studente che sia maschio, femmina o transessuale, di questi tempi non è considerato. E pare che “la cancel culture sia l’arma più potente che il femminismo abbia avuto negli ultimi dieci anni”, come è stato scritto in delle chat che forse era meglio che non fossero pubblicate. Sì, l’arma più potente per distruggere l’umano.

Quello che non è chiaro a Carlo Verdelli e a tante persone, è che il nocciolo della questione non è fiocco rosa o azzurro, retta via o meno. Ma iniziare a considerare e dare spazio alla persona – per essere “inclusivi” – nella sua interezza, e non all’ideologia sempre più politicizzata e che porta appunto solo distruzione.

Un’interezza che io ho avuto la fortuna di conoscere. Ma non in tutte le scuole. In particolare alle elementari, in una scuola statale, grazie a due meravigliose maestre che mi hanno insegnato per prima cosa il senso della bellezza – mi dava un’infinita gioia studiare le poesie a memoria e fare le operazioni di matematica – e il senso dell’amicizia. E alle superiori in una scuola paritaria – secondo alcuni professori delle medie non l’avrei dovuta fare per un quoziente intellettivo troppo basso, ma poi l’ho fatta lo stesso grazie a due genitori controcorrenti – che penso mi abbia insegnato tutto il necessario per stare maldestramente al mondo.

Ai miei tempi non c’erano le 33 ore di educazione civica e non saprei dire molto sull’educazione al rispetto. Diciamo che non ho parole adeguate per tutte le circostanze della vita. E la pazienza, molto legata alla parola rispetto, è qualcosa che sto imparando ultimamente.

Ma per quanto non fossi una studentessa molto diligente e meritevole, non c’è lezione (biologia, filosofia, arte, italiano…), in cui non abbia imparato un po’ l’educazione alla relazione e all’amore. Il ministro Valditara userebbe anche un’altra parola che amo molto: tenerezza.

E c’è una mattina che più di altre mattine mi ricorda questa educazione alla tenerezza.

Ero in quarta liceo. Ora di biologia. Il professore era uscito un momento. Per certi misfatti del weekend, io e un mio compagno davanti al dissezionamento di una seppia ce ne dicemmo di tutti i colori. Ma proprio tutti. Con i compagni basiti e facendo tornare il professore arrabbiatissimo.

Eravamo compagni di banco e quando tornammo in classe, come due bambini di due anni ci sedemmo in banchi opposti. Era l’ora della lezione di italiano. Avremmo fatto l’“addio ai monti” nei Promessi sposi.

Prima di quell’anno era un romanzo che detestavo. Non so se fosse il titolo dell’opera, che mi aveva sempre messo l’ansia, o perché alle medie l’ho studiato in un modo troppo scolastico. Non so se avete presente quelle domande fastidiosissime che ci sono sotto una storia o un capitolo: chi sono i personaggi? quale scopo hanno? Sottolinea in rosso l’aggettivo che indica l’uno. Poi in verde, in giallo… non si sa cosa (almeno io non lo trovavo mai). Insomma domande senz’altro utili, ma non necessarie ad intuire la grandezza di un’opera. E nel mio caso purtroppo queste domande distruggevano le mie intuizioni, ritrovandomi a detestare quel racconto o opera e togliendomi anche il gusto di leggere.

Ma quel professore era diverso. Iniziò a leggere. Quando arrivò il verso: “Addio, casa natìa, dove, sedendo, con un pensiero occulto, s’imparò a distinguere dal rumore de’ passi comuni il rumore d’un passo aspettato con un misterioso timore”, ci disse: “Ragazzi, questa è una delle espressioni più alte d’amore. Tiziano Ferro in E fuori è buio direbbe: ‘E ascolterò i tuoi passi e ad ogni passo starò meglio’. Ascoltare, riconoscere quei passi che fanno stare meglio, fanno amare”.

Quell’ora alzai la testa come mai l’avevo alzata. Questo sublime mischiarsi di letteratura e musica credo si una delle cose che ami di più nella vita. E quel professore compieva l’operazione benissimo. Oggi forse userebbe un’espressione ancora più moderna: “Il rumore dei tuoi tacchi, l’umore dei tuoi sbalzi” (Devastante di Olly e Juli).

Quel giorno il mio cuore e i miei occhi erano completamente illuminati. E da lì rimasi per sempre affascinata dall’idea che l’amore avesse a che fare con un bel rumore. E in fondo al cuore mi rimase sempre l’irrisolta domanda di come fosse possibile, in un mondo pieno di orribili rumori, distinguere “dal rumore de’ passi comuni il rumore d’un passo aspettato”. E rimanerne fedele.

Ricordo che dopo la lezione io e il mio compagno, dai lati opposti della classe, ci guardammo e sorridemmo. Intuimmo qualcosa. Intuimmo che quei passi non erano i nostri. E quel sorriso negli anni me lo ricordò con altre persone. Ma da quel giorno iniziammo a volerci più bene.

Poi il professore mi chiamò alla cattedra e mi disse: “Gloria, tu ti innamori di tutto, fai le domande ed è bellissimo. Però devi imparare ad andare fino in fondo”. Non mi augurò uno studio matto e disperatissimo, ma di andare a fondo. E penso che non si riferisse solo allo studio. Mi ha sempre colpito quante cose abbia capito di me prima che le capissi io.

Tanto che qualche giorno fa l’ho chiamato per ringraziarlo. Abbiamo chiacchierato, gli ho ricordato la lezione ma poi mi mancava un tassello e allora gli ho chiesto: “Ma prof, cos’è questo misterioso timore?”. E lui mi ha risposto: “Pensa, ho avuto a che fare proprio in queste settimane con questo ‘timore’. Ora, insegnando alle medie, sto leggendo l’Odissea ai ragazzi. Quando Ulisse incontra Nausicaa le dice: ‘O donna, stupisco, t’ammiro, e non oso stringer le tue ginocchia’. ‘Ti guardo, e m’invade timore’. Quel timore che ti invade, quel misterioso timore, è una venerazione per l’altro. Un bene verso l’altro che metti al primo posto perché ti accorgi che l’altro non è fatto da te. Per questo dentro quei passi rimane un ‘misterioso timore’”.

Quando ho messo giù il telefono ho capito che a diciassette anni avevo intuito “tutto”. Ma è un “tutto” al quale per la prima volta voglio andare fino in fondo solo ora. In Matrimonio a 4 mani Amanda Lemmon chiederebbe: “Del genere non ci dormo, non ci mangio, tocco le stelle, sto per fare goal alla finale della coppa del mondo?”. Sì. Esattamente. Ma mangiando e dormendo. O quasi.

Il tocco stellare, o quello che il mio papà avrebbe chiamato “certezza stellare” mi si è presentato qualche giorno dopo, festa di Tutti i Santi, nei volti di Gianna e Marino.

A messa il prete ha benedetto questa coppia che è sposata da 61 anni. Lei 80 anni. Occhi azzurri. Truccata benissimo (magari arrivassi alla sua età in quel modo). Ho chiesto loro quale fosse il segreto per stare così tanti anni insieme. Marino mi ha detto: “Mah, lei mi sopportava. Io la sopportavo. Perché trovarne un’altra?”. Insomma, molto romantico.

Gianna mi ha detto: “Quando ci siamo sposati eravamo molto giovani, non capivamo niente. Ma ho capito di amarlo veramente qualche anno dopo quando ho guardato come giocava e parlava con i nostri due figli”.

Poi ha ringraziato chi ha organizzato la benedizione per quel giorno perché in realtà si erano sposati il 2 novembre. E ha detto: “Sono molto legata ai santi, in particolare a Santa Lucia. A dieci anni ho perso la vista da un momento all’altro e sono stata molti mesi all’Ospedale San Camillo. Il giorno di Santa Lucia mio papà organizzò una messa per me. Quando tornò in ospedale, non lo dimenticherò mai, aveva una cravatta e una camicia a pois. Gli dissi com’era elegante. Lui svenne. Quando gli anni successivi iniziai a portare le cartelle cliniche ai medici e mi visitavano non ci credevano. Perché ho ancora due segni bianchi negli occhi. E mi chiedevano se ci vedessi veramente. Un giorno un medico mi ha chiesto: “Signora lei ha mai giocato al totocalcio?” E io stupita: “No”. E lui: “Ecco, non ci giochi mai. Lei ha vinto molto di più”.

Mi sono venuti i brividi. Pensando soprattutto a quell’espressione: “Quando ho guardato mio marito come giocava con i nostri bambini”.

Inizio veramente a pensare che Dio e il destino, o in qualsiasi modo si vogliano chiamare, siano degli incredibili romantici. In un mondo pieno di violenza e odio dovremmo imparare a lasciar loro più spazio, perché credo fermamente che l’educazione sessuale, che è sicuramente da fare e bene – magari accennando anche all’eccessiva pornografia mainstream e non solo (uno dei dati più allarmanti da cui scaturisce tanta violenza) –, debba stare dentro l’interezza, il destino e quel “misterioso timore” dei propri alunni.

