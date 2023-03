Educazione sessuale Drag Queen a scuola/ Mamma: “A mia figlia insegnato ses*o orale”

Non si placano oltre Manica le polemiche attorno alle lezioni di educazione sessuale da parte di una drag queen in una scuola dell’Isola di Man. Ad alimentarle, come si legge sul Mail, la mamma di una ragazzina di soli 11 anni, a cui sarebbe stato insegnato sesso orale e anale dalla stessa drag queen. La giovane sarebbe rimasta giustamente sconvolta e turbata dalla lezione, anche perchè “l’insegnante” avrebbe utilizzato un grafico per meglio spiegare i contenuti espliciti.

Dopo una serie di denunce da parte dei genitori della Queen Elizabeth II High School di Peel, le lezioni sono state sospese, etichettandole “più pornografia che educazione”, e nel contempo è stato richiesta un’urgente revisione del programma da parte del Dipartimento dell’Istruzione dell’isola. “Quando mia figlia mi ha raccontato cosa era successo – sono le parole della mamma dell’11enne di cui sopra – sono entrata immediatamente a scuola e ho chiesto loro cosa diavolo stessero facendo, parlando in modo così dettagliato”.

EDUCAZIONE SESSUALE DRAG QUEEN A SCUOLA: “COSA PENSAVA L’ISTITUTO?”

E ancora: “Ok, capisco che devono imparare la riproduzione e gli uccelli e le api, ma si limitino alla biologia di base con un uomo e una donna”. Poi la madre, vittima della lezione sessuale della drag queen, ha proseguito: “Mia figlia ha solo 11 anni, cinque anni sotto l’età del consenso e sta imparando a conoscere il sesso anale e il sesso orale“.

“A cosa pensava la scuola? Non era un argomento adatto all’età per i bambini del settimo anno e certamente non era necessario. Sarebbe stato bello se la scuola avesse detto ai genitori esattamente qual era il contenuto, ma non abbiamo avuto alcun preavviso”. La mamma, giustamente sconvolta, ha concluso: “I bambini non sono abbastanza maturi a 11 anni per ascoltare contenuti così espliciti, dovremmo tenerli lontani dalla pornografia, ma qui sentono parlare di tutto”.

