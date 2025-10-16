Emendamento Lega stoppa l'educazione sessuale all'affettività a medie ed elementari (con consenso nei licei): sinistra attacca il Governo (che replica)

PASSA L’EMENDAMENTO LATINI (LEGA) CONTRO L’EDUCAZIONE SESSUALE ALLE SCUOLE MEDIE: BAGARRE IN PARLAMENTO

L’emendamento a prima firma Giorgia Latini (Lega) passato in Commissione Cultura della Camera sul Ddl Valditara è molto semplice: vige l’obbligo del “consenso informato” per i corsi di educazione sessuale e affettiva nei licei mentre prevale il divieto per le scuole medie, come già presente per le elementari. In poche parole, viene vietata ogni forma di attività didattica con progetti legati alla sessualità, previa l’eventuale assenso dei genitori.

Il punto infatti non è il divieto “tranchant” di qualsiasi tipo di corso, il punto è evitare eventi e organizzazioni che anche nel recente passato hanno portato nelle scuole pubbliche – medie e anche elementari – sigle legate alla sinistra LGBTQ. Come spiega il capogruppo della Lega in Commissione Rossano Sasso, nonché relatore dell’emendamento a firma della deputata Latini, il tema è il divieto di far tenere corsi all’educazione sessuale ad attivisti «ideologizzati», nonché esperti esterni alla scuola che possano parlare di tematiche sessuali a bambini e ragazzini.

Come già avvenuto negli scorsi mesi all’annuncio del Ministro dell’Istruzione Valditara sullo stop voluto dal Governo su corsi a “rischio ideologia gender”, con l’approvazione dell’emendamento leghista è esplosa la bagarre in Commissione e nel resto del Parlamento: Pd, M5s e AVS accusano il Governo Meloni di volersi ispirare ad una scuola «del fondamentalismo e dall’estremismo religioso». Da Alessandro Zan ad Elisabetta Piccolotti, i deputati dell’opposizione non accettano la direttiva posta dal Carroccio al Ddl Valditara: «è medioevo, in un periodo dove l’ennesimo femminidicio (quello tremendo a Pamela Genini a Milano, ndr) ha scosso il Paese e dove serve più cultura e informazione».

COSA CAMBIA E PERCHÈ LO STOP. “RISCHIO INDOTTRINAMENTO DA IDEOLOGIA GENDER”

La tesi del Centrosinistra è che con l’emendamento della Lega che vieta l’educazione sessuale anche alle scuole medie si possa creare una «cultura della sopraffazione» che va contro invece la necessaria educazione «contro la violenza di genere». Per il campo largo progressista il Governo si piega così alle logiche dei pro-Vita e fa tornare indietro il Paese rispetto agli accordi presi dal Centrodestra con l’Associazione Giulia Cecchettin per tutelare e contrastare le violenze su donne e minoranze.

La replica della Lega è netta e arriva con lo stesso Rossano Sasso, già sottosegretario all’Educazione e relatore dell’emendamento sul Ddl Valditara: «non è affatto un divieto all’educazione sessuale», chiarisce il leghista, «si limita ad escludere da medie ed elementari tutte le attività didattiche che vanno oltre le indicazioni nazionali». Tali nuove indicazioni riguardano il lavoro educativo e preventivo da fare contro ogni violenza, come si legge nel documento approvato dal Ministero: «serve un’educazione del cuore che credi occasioni di esperienza per sentimenti come tenerezza, empatia, fiducia e incanto».

Secondo Sasso, troppe volte anche nel recente passato si è immesso nel circuito scolastico notevoli tentativi di «indottrinamento da parte di attivisti di estrema sinistra Lgbt». Dai bambini di 5 anni fino ai pre adolescenti delle medie, la “propaganda” messa in campo secondo Sasso è inopportuna e inadeguata: l’emendamento si pone l’obiettivo di porre un freno dunque alla «ideologia gender» nei corsi sull’affettività.