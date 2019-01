Materie Maturità 2019: oggi annuncio Miur/ Video Esame di Stato, Seconda Prova e commissari esterni: le novità

Un giovane docente entra in aula prof fischiettando “Notte prima degli esami” di Venditti: è così che il Miur dà l’anticipo dell’annuncio per la giornata di oggi dell’uscita “doppia” delle Materie della prossima Maturità 2019. La Seconda Prova e i commissari esterni, esattamente come lo scorso anno, verranno annunciate insieme in un breve video che apparirà alle ore 12 sul canale Facebook del Ministero dell’Istruzione: il Ministro Bussetti decide così di giocare d’anticipo rispetto ai passati Governi con l’annuncio a metà gennaio di tutte le informazioni necessarie per proiettarsi verso l’Esame di Stato 2019. Sarà un anno molto particolare visto che entreranno ufficialmente a regime le nuove regole della Maturità che sconvolgeranno l’Esame per i tanti (ansiosi) maturandi: abolita la Terza Prova, punteggio delle prove e credito scolastico modificato e Prova Invalsi di Quinta Superiore da tenersi nel secondo semestre. Ma attenzione, da quest’anno la materie della Prova più temuta potranno essere “una o più” come del resto scritto nella legge 62/2017 che riforma la maturità è stata confermata anche dalla nota del 4 ottobre del Miur.

QUI LA DIRETTA-ANNUNCIO DEL MIUR PER LE MATERIE MATURITÀ 2019

SECONDA PROVA E COMMISSARI ESTERNI: TUTTE LE NOVITÀ

Dal 2019 la Seconda Prova della Maturità diventa multidisciplinare: il Miur può optare o per una singola materia (Classico o Latino al Greco; Matematica o Fisica allo Scientifico) oppure entrambe le materie inserite nella stessa prova d’esame (sia Greco che Latino al Classico, eccetera). Come spiega il Miur nell’ultimo comunicato dello scorso novembre siglato dal Ministro Bussetti, per il Liceo Classico, ad esempio, «la prova sarà articolata in due parti. Ci sarà una versione, un testo in prosa corredato da informazioni sintetiche sull’opera, preceduta e seguita da parti tradotte per consentire la contestualizzazione della parte estrapolata. Seguiranno tre quesiti relativi alla comprensione e interpretazione del brano e alla sua collocazione storico-culturale. Il Ministero, secondo quanto previsto dalla nuova normativa, potrà optare anche per una prova mista, con entrambe le discipline caratterizzanti, Latino e Greco». Per quanto riguarda invece lo Scientifico, «la struttura della prova prevede la soluzione di un problema a scelta del candidato tra due proposte e la risposta a quattro quesiti tra otto proposte. Anche in questo caso la prova potrà riguardare ambedue le discipline caratterizzanti: Matematica e Fisica». Usciranno poi oggi alle ore 12 anche le materie che saranno di competenza dei Commissari Esterni e di conseguenza quelle che invece saranno affrontate dai maturandi assieme ai propri docenti interni.





