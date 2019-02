Maturità 2019, domani simulazione prima prova/ Esami di stato e Tema: tutte le novità

Domani, 19 febbraio 2019, il Miur ha preparato per tutti gli studenti delle classi Quinta Superiore la simulazione della prima prova di Maturità 2019: come promesso dal Ministro Bussetti, proprio per le tante novità che scombussoleranno gli Esami di Stato da questo anno in corso, sono state organizzate diverse date nazionali per le simulazioni delle due prove scritte (ricordiamo che la Terza Prova è andata “in pensione”) e anche degli orali. La seconda simulazione avverrà il 26 marzo prossimo, mentre le due date per la simulazione della Seconda Prova di Maturità avverranno il 28 febbraio e il 2 aprile. Le tracce da domani saranno pubblicate sul sito del MIUR alle ore 8.30 (anche per gli altri giorni previsti) nella sezione “Esami di Stato”: al mattino e tutte in contemporanea, come avviene durante le prove vere e proprie. Come ricordato dallo stesso Bussetti, le prove saranno disponibili da domani e potranno essere svolte a discrezione delle varie scuole, sia il giorno stesso che anche successivamente: «fermo restando che non si tratta di una prova che possa sostituire le verifiche periodiche autonomamente predisposte, i docenti potranno anche iniziare a confrontarsi con le griglie di valutazione delle prove scritte e con il loro utilizzo», segnala la nota ufficiale del Miur.

PRIMA PROVA MATURITÀ: ECCO COME SARÀ

La Prima Prova degli Esami di Stato 2019 sarà la “prima” (scusate il gioco di parole) in cui farà esordio il nuovo regolamento imposto dalla Riforma della Buona Scuola: rimane un Tema d’Italiano, ma con diverse tipologie e numero di tracce rispetto al passato. La prova avrà durata di 6 ore dove i maturandi dovranno produrre un testo scegliendo tra 7 tracce inserite in 3 marco tipologie: Tipologia A, «Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano, compreso nel periodo che va dall’Unità d’Italia ad oggi. Saranno fornite due tracce che possano coprire due ambiti cronologici o due generi o forme testuali» riporta il Miur. Poi la Tipologia B, dove è richiesto una analisi e produzione di un testo argomentativo, vi saranno tre tracce con una «prima parte sarà seguita da un commento, nel quale lo studente esporrà le sue riflessioni intorno alla (o alle) tesi di fondo avanzate nel testo d’appoggio, anche sulla base delle conoscenze acquisite nel suo specifico percorso di studio» (fonte Tecnica della Scuola). Da ultimo, la Tipologia C (due tracce) dove è richiesta una riflessione critica di carattere espositivo argomentativo su tematiche di attualità. Come ha spiegato l’esperta dottoressa Palumbo al Sole 24 ore «La prova scritta di italiano vuole accertare competenze che verranno messe quotidianamente in gioco dai maturandi nella futura dimensione di studenti universitari, di lavoratori e di cittadini».

