Miur, tracce Prima Prova Maturità 2019/ Online simulazioni Tema: tutte le tipologie

Altro giro, altre simulazioni, altre prove per la Maturità 2019, quella “rivoluzionaria” che così tanti agita menti e cuore degli studenti di tutta Italia: è il turno oggi della seconda “tornata” in merito alla Prima Prova (il tema d’italiano) con il Miur che dopo le ore 8.30 ha reso disponibili online tutte le simulazioni e gli esempi in vista dell’Esame di Stato al via il prossimo 19 giugno. Lo scorso 18 febbraio la prima simulazione si era tenuta con buona partecipazione da parte degli studenti che – assieme ai professori – intendono imparare al più presto le modalità e le istruzioni per il nuovo tema d’italiano, leggermente cambiato nelle varie tipologie rispetto alla norma. Il prossimo 2 aprile, spiega ancora il Miur, è previsto in calendario «la pubblicazione di esempi di tracce per la seconda prova scritta. Le simulazioni fanno parte di un pacchetto di azioni fortemente voluto dal ministro Bussetti per accompagnare scuole, studenti e docenti verso il nuovo Esame di Stato ridisegnato dal decreto legislativo 62 del 2017». Qui sotto invece troviamo tutte le tracce della Prima Prova, con due esempi per la Tipologia A, tre per la Tipologia B e due per la Tipologia C.

TUTTE LE TRACCE DELLE TIPOLOGIE A, B, C

Per quanto riguarda l’analisi e interpretazione di un testo letterario italiano (la Tipologia A in Prima Prova Maturità 2019), il Miur ha scelto come esempi un’analisi del testo de “L’agave sullo scoglio”, dalla raccolta Ossi di seppia di Eugenio Montale del 1925 e una comprensione e analisi di un particolare capitolo de “Il Fu Mattia Pascal” di Luigi Pirandello. In merito invece alla produzione di testo argipmentativo (Tipologia B), tre i testi d’esempio riportati nelle simulazioni: in primis, uno spunto da “Il marketing del Made in Italy” di Selena Pellegrini, seguito poi da un articolo di Guido Castellano e Marco Morello, “Vita domotica. Basta la parola” per concludere con il terzo esempio che riguarda l’argomentazione di un saggio di Paolo Rumuzi dal titolo “L’eredità del 4 novembre. Cosa resta all’Italia un secolo dopo la vittoria”. Per la Tipologia C (la riflessione critica a carattere espositivo-argomentativo) il Ministero ha messo a disposizione per esercitare i vari maturandi una citazione tratta da un articolo di Tim Parks sui temi del racconto e del viaggio e un testo sulla nostalgia dello psichiatra e docente Eugenio Borgna.

QUI TUTTE LE TRACCE DELLA PRIMA PROVA: LE SIMULAZIONI MIUR



