CURRICULUM DELLO STUDENTE/ Esame di Maturità, cos’è e quando entrerà in vigore

Entrerà in vigore a partire dalla Maturità 2019/2020 il Curriculum dello studente, il documento che darà conto della carriera scolastica dell’alunno nel suo complesso: dalle discipline studiate ai livelli di apprendimento conseguiti nella prova Invalsi, passando per le competenze in lingua inglese alle attività di alternanza scuola-lavoro svolte. Come riportato da Orizzonte Scuola, inizialmente il Curriculum dello studente sarebbe dovuto essere rilasciato, ai sensi del D.lgs. 62/2017, allegato al diploma già a partire da quest’anno, ma così non sarà. Per il corrente anno scolastico, infatti, le novità previste per gli esami di stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione non riguarderanno il suddetto Curriculum dello studente tant’è che sarà ancora rilasciato il Supplemento Europass al certificato.

Così come avvenuto negli anni passati, dunque, il Supplemento Europass al certificato verrà rilasciato insieme al diploma. Ma di cosa si tratta di preciso? Come sintetizzato dal portale Orizzonte Scuola si tratta di un documento standard, riconosciuto nell’UE, riferito a ciascun indirizzo di studio e contenente: “-informazioni sul percorso ufficiale compiuto dallo studente per acquisire il diploma; -il corrispondente livello EQF (European Qualifications Framework); – le competenze generali e d’indirizzo; – le attività professionali cui il diplomato potrebbe accedere, anche in contesti di mobilità transnazionale”. Così come sarà per il Curriculum dello studente a partire dal prossimo anno, anche il Supplemento Europass si denota dunque come una sorta di documento riepilogativo del percorso scolastico conseguito dall’alunno che indica “l’indirizzo di istruzione secondaria di secondo grado seguito, esplicitando le competenze attese e i possibili sbocchi professionali”.

