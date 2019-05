“Salvini come il Duce”/ Video studenti su leggi razziali e Dl Sicurezza: sospesa prof

Sospesa dal lavoro per due settimane con lo stipendio dimezzato. E’ la pesantissima decisione disciplinare, si legge oggi su Repubblica, presa nei confronti di una insegnante di un liceo di Palermo. Il motivo fa riferimento a un episodio accaduto nella sua classe lo scorso 27 gennaio, Giornata della memoria. Gli studenti nell’ambito di una iniziativa per ricordare quel giorno, avevano trasmesso in classe un video documentario nel quale, viene detto, le leggi razziali del 1938 venivano paragonate al decreto sicurezza del ministro Salvini. La donna, che ha fatto ricorso, è difesa dal figlio avvocato che a Repubblica ha detto che “Le si contesta il mancato controllo su alcuni accostamenti ritenuti offensivi e che rappresentano una visione distorta della storia e implicitamente la si accusa di aver indotto gli alunni ad agire in questo modo”. Una accusa grave e tutta da chiarire: può un docente censurare la libera scelta dei suoi studenti? E gli stessi che diritti hanno?

Il provvedimento disciplinare è stato preso dopo una indagine del ministero dell’istruzione, il che fa pensare a un intervento da parte del governo: è legittimo? Il provveditore scolastico, sempre a Repubblica, ha detto che “la libertà di espressione non è libertà di offendere e l’accostamento delle leggi razziali al decreto sicurezza è una distorsione della realtà. Abbiamo agito nella massima trasparenza dopo un’ispezione e una lunga istruttoria in cui sono state sentite tutte le parti”. Per l’esponente del Pd Mila Spicola candidata al Parlamento europeo invece “Il video è stato prodotto dagli studenti e nella scuola vige libertà d’insegnamento e pluralismo delle idee. È un mandato costituzionale che non può essere messo in discussione. Se deve essere questa la punizione per chi applica regole di pluralismo, libertà e discussione nelle classi coi propri studenti allora sospendete anche me“. Il caso ovviamente è complesso e apre la discussione su diritti e doveri nella scuola italiana nell’ambito della libertà di espressione ma soprattutto sul ruolo degli insegnanti.

