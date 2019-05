Scuola, addio note sul registro/ Abolito Regio decreto del 1928, ma è polemica

Alla Camera è passato un emendamento sulla scuola che dice addio alle note sul registro. La decisione è stata quella di abolire il Regio decreto del 1928. Di fatto sono state cancellate le punizioni previste oltre alle sanzioni disciplinare per i bambini delle elementari. Il Miur ha specificato come le sanzioni siano state allineate alla normativa sulla secondaria. I Presidi hanno reagito in maniera molto positiva, specificando che le norme vigenti erano anacronistiche e che l’educazione deve basarsi sulla comprensione e non sulla punizione. Nonostante questo in molti hanno fatto polemica, sottolineando che il bullismo è un fattore sempre più presente già dai 9-10 anni. Ora sarà importante capire bene anche quelle che sono le novità rispetto al passato.

Scuola, addio note sul registro: parla Vittorio Lodolo D’Oria

Vittorio Lodolo D’Oria ha parlato in merito all’addio delle note sul registro a scuola. Esperto in burnout degli insegnanti non è assolutamente d’accordo con questa scelta. La Repubblica riporta le sue parole ed evidenzia: “Questa per noi è la deriva. Stiamo levando tutti gli strumenti educativi, anche le sanzioni ora. Sappiamo cosa non si deve fare con i bambini, ma non come comportarci con loro”. Il Miur però tiene a ribadire: “L’articolo 8 del disegno di legge non fa altro che estendere anche alla scuola primaria il patto educativo di corresponsabilità che già oggi disciplina i diritti e i doveri degli studenti delle scuole secondarie nei confronti degli istituti”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA