TEST INVALSI, SECONDA E QUINTA ELEMENTARE/ Prove italiano alle superiori (6 maggio)

E’ tempo di prove Invalsi, i test redatti dall’omonimo istituto per monitorare il livello delle conoscenze tra gli studenti di tutta Italia. Impegnati oggi gli alunni di seconda e di quinta elementare con la prova di italiano e domani, 7 maggio, concluderanno con quella probabilmente più temuta, quella di matematica. Come riportato dal portale “Tecnica della Scuola”, per quanto riguarda le seconde elementari nella giornata di oggi si svolgeranno – soltanto per alcune classi campione – anche delle prove di lettura per verificare il livello dei bambini. Le Invalsi di italiano per la seconda elementare si baseranno sulla lettura di due testi cui seguiranno delle domande di comprensione, insieme a delle domande di riflessione sulla lingua, con elementi di grammatica.

PROVE INVALSI, OGGI I TEST DI ITALIANO

Dopo aver svolto la prova Invalsi di italiano, per cui ogni alunno avrà a disposizione 75 minuti di tempo, i bambini dovranno compilare un questionario sul contesto scolastico, extrascolastico e famigliare in un tempo massimo di 10 minuti. Ma questo lunedì 6 maggio sarà giorno di test Invalsi non solo per i bambini delle scuole elementari ma anche per i ragazzi delle secondarie di secondo grado, o più comunemente delle “superiori”. Infatti, a partire da oggi e fino al 18 maggio, le classi “non campione” svolgeranno al computer prove di italiano e matematica; i ragazzi delle “classi campione” le eseguiranno invece da martedì 7 maggio fino a giorno 10. La differenza che balza subito all’occhio è che il Miur ha previsto che per la scuola primaria il test sia in forma cartacea.

