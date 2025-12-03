Pubblicata la classifica Eduscopio 2025 delle migliori scuole superiori in Italia: ecco la top 3 e gli istituti premiati nelle città metropolitane

È stata pubblicata in queste ore – come ogni anno – la classifica delle scuole superiori italiane realizzata dalla Fondazione Agnelli nell’ormai noto “Eduscopio” che nasce per dare la possibilità a chi esce dalle scuole medie di scegliere il miglior percorso formativo presente nel suo circondariato, sia che voglia intraprendere la vita accademica proseguendo in futuro con l’Università, sia che voglia lanciarsi nel mondo del lavoro non appena ottenuto l’agognato diploma: un vero e proprio strumento – l’Eduscopio – fondamentale per una scelta che potrebbe avere ripercussioni sul resto della vita dei giovani.

SCUOLA/ "Adultizzazione", quell'esproprio dell'età che fa male agli adolescenti

Prima di arrivare alla classifica di Eduscopio, però, vale la pena soffermarci un attimo sulla novità assoluta introdotta dalla Fondazione Agnelli nel report 2025: infatti, per la prima volta quest’anno è stata calcolata anche l’efficacia dei percorsi quadriennali della scuola superiore nel 2018 grazie ai quali si può – appunto – accorciare di un anno il periodo alle scuole superiori, accedendo già a 18 anni all’Università o al mondo del lavoro.

SCUOLA/ Stop al cellulare in classe, non chiediamo a una buona legge di fare "tutto"

Prendendo in esame quasi 10mila studenti diplomati tra percorsi quadriennali e quinquennali classici, il report Eduscopio ha scoperto una chiara disparità nei risultati universitari: i primi, infatti, presentavano differenze “statisticamente significative” nei voti ottenuti nel primo anno universitario e anche differente “non statisticamente significative” nella quantità di CFU conseguiti; pur a fronte di nessuna reale differenza nel percorso di immatricolazione e nell’eventuale test di ingresso.

In altre parole, insomma, nel report Eduscopio, la Fondazione Agnelli rileva un mezzo fallimento dei percorsi quadriennali che implicano maggiori difficoltà per gli studenti che iniziano prima l’università: il suggerimento della Fondazione è quello di mettere in campo un “profondo ripensamento didattico e organizzativo” dei percorsi brevi, per evitare conseguenze potenzialmente disastrose sul successo universitario degli studenti.

SCUOLA/ 4+2, due problemi aperti e un errore da evitare

La classifica di Eduscopio 2025: ecco le migliori scuole superiori in Italia tra licei, tecnici e professionali

Mettendo da parte il tema del mezzo fallimento dei percorsi quadriennali, possiamo entrare nel vivo della classifica Eduscopio, per dire immediatamente che la scuola superiore “migliore” (almeno, nei termini considerati dalla Fondazione) d’Italia quest’anno risulta essere il liceo intitolato a Giovanni Battista Ferrari di Este – alle porte di Padova -, grazie all’innovativo percorso scientifico che sostituisce al latino classico l’informatica; mentre nella top 3 di Eduscopio figurano anche lo scientifico Giovenale Ancina a Fossano (nel cuneese) e il liceo Giorgio Dal Piaz di Feltre (a Belluno).

Nel merito delle singole città – considerando, per ovvie ragioni, le sole tre principali metropoli italiane -, nella classifica Eduscopio di Roma vengono premiati (sul fronte dei licei) il classico Ennio Quirino Visconti, lo scientifico Righi, il linguistico Renzo Levi, lo scienze umane Eugenio Montale, l’economico Caetani e l’artistico Sant’Orsola; mentre tra i tecnici il migliore secondo Eduscopio è l’Einstein-Bechelet e tra i professionali ottiene il primo posto l’Amerigo Vespucci.

D’altra parte, a Milano il primo posto – sempre tra i licei – dei classici secondo Eduscopio risulta essere il Giovanni Berchet, accompagnato dallo scientifico Alessandro Volta, dal linguistico Civico Manzoni, dallo scienze umane Maria Consolatrice, dall’economico Virgilio, dallo scienze applicate Comunità Ebraica e dall’artistico Sacro Cuore; mentre il miglior tecnico è l’Alessandro Manzoni e il miglior professionale – sempre, ovviamente, secondo Eduscopio – è l’Amerigo Vespucci.

Infine – e qui potete consultare le classifiche delle singole città e dei singoli indirizzi, scegliendo innanzitutto il futuro desiderato tra università e lavoro -, a Napoli Eduscopio premia il liceo classico e scientifico (in entrambe le categorie) Convitto Vittorio Emanuele II, lo scienze applicate Eleonora Pimentel Fonseca, il linguistico Piero Calamandrei, lo scienze umane Galileo Galilei, l’economico Comenio e l’artistico Suor Orsola Benincasa; mentre primeggiano anche il tecnico Ferdinando Galiani e il professionale Mario Pagano.