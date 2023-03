Edward Luttwak/ “Per fermare gli scafisti bisogna distruggere gli scafi”

Chiunque fa una ricognizione della Libia e della Turchia trova gli scafi in preparazione lungo la costa: perentorio l’intervento di Edward Luttwak a Controcorrente. Il politologo americano si è soffermato sull’emergenza migranti e sul dibattito scatenatosi dopo la tragedia di Crotone, dove un barcone è stato travolto dalla tempesta: bilancio tragico di decine e decine di morti.

Corsico, minaccia ex su WhatsApp con emoticon coltello/ Poi va alla casa con la lama…

Al centro delle polemiche è finito il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, ma Edward Luttwak ha voluto difendere l’operato e soprattutto la storia del titolare del Viminale, ex prefetto: “È stata una persona chiave nel creare l’eccezione italiana. L’Italia è l’unico Paese in Europa dove non ci sono stati feriti o morti del terrorismo islamico. Questo è stato possibile grazie a gente come Piantedosi che è andata in ufficio presto la mattina e ne è uscito tardi la notte”.

Guerra Ucraina "verità è prima vittima"/ Hude (filosofo): "bisogna scegliere la vita"

Edward Luttwak sull’emergenza migranti

Edward Luttwak ha poi analizzato le azioni degli scafisti, spiegando che è possibile fermare il problema all’origine. Per stoppare le azioni criminali è necessario eliminare gli scafi, i mezzi di questi viaggi della speranza: “Ho sentito dire che lo scafista è un criminale e il suo strumento è uno scafo. Chiunque fa una ricognizione aerea in Libia trova gli scafi lungo la costa. Si possono dunque facilmente distruggere prima che partano. Se si distruggono i motoscafi, il business non esiste più: il costo del lavoro costerebbe di più e i criminali andrebbero altrove”. L’esperto ha spiegato che sarebbe possibile distruggere gli scafi senza rischi grazie a dei piccoli missili terra-aria: “E’ molto semplice e si fermerebbe la criminalità di mettere a bordo bambini su questi barconi”.

LEGGI ANCHE:

UE propone etichette per alimenti eco-friendly/ "L'idea è buona, ma l'attuazione…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA